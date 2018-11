Studie ukázala, jak se KLDR snaží s raketami přelstít USA. Americká obrana má prý navíc vážné trhliny

Severní Korea pokračuje ve vylepšování úkrytů pro své jaderné střely, uvádí v pondělí zveřejněná zpráva amerického think-tanku Centrum pro strategii a mezinárodní bezpečnost (CSIS). Zároveň tato studie ukazuje, jak Severokorejci přemýšlejí o použití těchto zbraní. A Spojené státy nyní nemají systém, který by je varoval před odpálením těchto střel, uvádí deník The New York Times.

Studie zveřejněná na webu Beyond Parallel vycházející z komerčních satelitních snímků dokázala odhalit 16 severokorejských základen. Většinou jde o malé základny se skromným vybavením a s několika podzemními tunely, ve kterých parkují auta, z nichž lze odpalovat jaderné střely. V podzemních zařízeních jsou zřejmě pomocná vozidla, ze kterých mohou nosiče raket tankovat, doplnit raketu po vystřelení a které vezou nové hlavice.

Základna, která je většinou v úzkém horském údolí, má fungovat tak, že po vyhlášení poplachu či stavu ohrožení vyjedou z tunelů nosiče raket. Projedou dalším polopodzemním zařízením, kde je doplněno palivo a zkontrolovány technické systémy, a vydají se na předem určené místo odpalu. Po odpálení raket se posunou dále, na místo, kde mají sraz s pomocnými vozidly. Doplní další rakety s hlavicemi, a posunou se na místo dalšího odpalu. A tak dále. Tato taktika umožňuje jednotce pokračovat v činnosti i v případě, že jsou některá vozidla s raketami zničena.

Nosiče raket a servisní vozidla jsou v podzemních tunelech zaparkována pro případ nenadálého leteckého útoku. Severní Korejci vědí, že v případě války bude mít Jižní Korea spolu se Spojenými státy leteckou převahu, ale doufají, že podzemní kryty v horách se speciálními vraty dokáží případným náletům odolat. Podobnou taktiku se základnami v horách kdysi uplatňovali Číňané, když ještě měli slabé letectvo, málo střel, a obávali se preventivního útoku Sovětského svazu.

Zda by takováto taktika fungovala, není jisté. Američané by zřejmě měli problém s bombardováním vjezdů do tunelů v úzkých údolích. Na druhou stranu lze zatarasit celé údolí, ovšem rakety je možné zřejmě odpálit hned před vraty. Větší úspěch ale mohou Severní Korejci slavit, pokud se jim bez potíží podaří s raketami vyjet z údolí. Podle amerického deníku The New York Times systém amerických satelitů, který měl varovat USA, že severokorejské rakety vyjely z tunelů a vojáci je připravují k odpálení, zcela nefunguje. Program zahájený za bývalého prezidenta Baracka Obamy se zpožďuje údajně kvůli úsporám. Velké americké družice prý sledují místa, kde jsou severokorejské rakety, jen necelou třetinu z každého dne.

Studie uvádí, že Severní Korea má v současné době zhruba dvacet základen jaderných střel soustředěných ve třech pásech podle vzdálenosti od jihokorejské hranice. Podle přeběhlíků ze Severní Koreje se část expertů a většina novinářů původně domnívala, že takových základen je okolo šedesáti. Jsou na nich hlavně rakety krátkého a středního doletu, v posledním pásu mohou být i rakety schopné zasáhnout Japonsko. Kde jsou jaderné střely schopné zasáhnout USA, kterými se tak rád chlubí severokorejský vůdce Kim Čong-un, není jasné.

Vylepšování základen pro rakety kratšího doletu zapadá do veřejných prohlášení severokorejského diktátora. Stejně jako rozšiřování továren na výrobu raket, které bylo vidět na satelitních snímcích už v červenci. Zdá se, že Kim Čong-un si snaží opatřit co největší množství raket kratšího doletu, ale zřejmě pozastavil práce na výrobě dalšího štěpného materiálu a možná také omezil práce na raketách dlouhého doletu. Kim zřejmě chce ukázat dobrou vůli americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, s nímž se setkal v červnu v Singapuru. Zároveň ovšem nadále zbrojí a odmítá Američanům sdělit, kolik má vlastně jaderných hlavic a kdy je zlikviduje. Odhaduje se, že v současnosti jde o 40 – 60 nukleárních náloží.