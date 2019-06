Súdán sevřelo nové násilí, jednání skončila masakrem. O co jde a kdo jsou spojenci vojenského režimu? | info.cz

Po svržení diktátora Umara Bašíra 11. dubna vyšly do ulic desetitisíce Súdánců, kteří slavili pád nenáviděného vládce svrženého armádou. Demonstranti žádali, aby armáda předala moc civilní vládě a v protestech, které trvají už čtyři měsíce, pokračovali. Podpořila je v tom i Africká unie, jež Súdánu pohrozila vyloučením, pokud by hlavní požadavek protestujících nesplnil.

Armáda se s demonstranty původně shodla na tříletém přechodném období, později ale selhala jednání o tom, kdo během nich bude zemi spravovat. Tento týden v pondělí proto vojáci spolu s paramilitárními jednotkami Rapid Support Forces (Síly rychlé podpory) zaútočily před budovou armádní centrály na demonstranty a minimálně 31 z nich pozabíjeli, stovky dalších lidí byly zraněny. Ozbrojenci vnikli i do jedné z chartúmských nemocnic, odkud se ozývala střelba. Jednou z obětí bylo i osmileté dítě.

Výše zmíněné paramilitární jednotky využíval už diktátor Bašír k masakrům v Dárfúru, za což byl Mezinárodním trestním tribunálem (ICC) obviněn z genocidy a válečných zločinů. Šéf súdánské armády generál Abdalfattáh Burhán v televizi oznámil, že armáda zastavila jednání s Aliancí pro svobodu a změnu a do devíti měsíců vypíše parlamentní volby, které se uskuteční pod „regionálním a mezinárodním dohledem“.

Brutální zásah odsoudily Spojené státy i OSN, v úterý se kvůli němu sejde Rada bezpečnosti OSN. Šéf komise Africké unie Moussa Faki naléhal na „okamžité a transparentní vyšetřování“.

Mu3alim hospital‼️

Closest hospital to the sit ins! Doctors are being brutally beat up to stop them from rescuing injured protestors‼️‼️#SudanUprising #SudanRevolts #اعتصام_القياده_العامه #تسقط_بس #مجزرة_القيادة_العامة pic.twitter.com/j53D0GFYs6