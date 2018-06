Summit se Severní Koreou chystá i Japonsko, mohl by se uskutečnit v Pchjongjangu

Japonsko pracuje na přípravě schůzky premiéra Šinzóa Abeho se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Summit by se mohl uskutečnit v severokorejské metropoli Pchjongjang v srpnu. Tématem jednání by měla být otázka Japonců unesených v 70. a 80. letech do Severní Koreje, aby pomáhali při výcviku tamních špionů.