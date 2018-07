Švédsko bojuje s dětskými sňatky, dívky fungují jako vstupenky do Evropy

Švédsko, které v září čekají parlamentní volby a které si zakládá na velmi striktním dodržováním lidských a o to více dětských práv, nyní čelí velmi složité situaci. Sňatky dětí, které se pojí především s přistěhovalci, stále více rozdělují společnost.

Vládní levicová koalice Sociálních demokratů a Strany Zelených v současnosti čelí nebývalé kritice nejen ze strany pravicové opozice, ostrá kritika dětských sňatků zaznívá především z řad euroskeptické a protiimigrační strany Švédských demokratů, která by podle průzkumů mohla v nadcházejících volbách získat více než 18 procent voličů.

Švédská vláda se doposud snažila najít rovnováhu mezi právem na tradice imigrantů a švédským právním řádem, to se ale zřejmě v případě dětských sňatků příliš nedaří. „Švédsko mělo lidem, kteří sem přišli, poskytnout zcela jasné informace o tom, jak náš systém funguje. O názorech společnosti, o právech dětí, o rovnosti pohlaví, o rodinné policie a povinnostech rodičů,“ prohlásil v parlamentu Juno Blom z opoziční Liberální lidové strany.

„Zatímco trváme na tom, že Švédsko chrání práva dětí, dovolili jsme, aby děti cizinců žily v manželství s mnohem staršími muži,“ dodal Blom. Opozice vládě vyčítá přílišnou opatrnost. Podle ní se snaží vyhnout tomu, aby byla považována za „kulturně necitlivou“ a není schopná dětská práva efektivně vymáhat.

Podle oficiálních údajů se děti vázané manželským slibem mezi imigranty najdou opravdu jen výjimečně. Podle serveru Politico švédská migrační agentura v roce 2016 identifikovala jen 132 nezletilých žadatelů o azyl, kteří uvedli, že jsou sezdaní. Většina z nich pocházela ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku. Skutečné počty jsou ale podle úřadů zřejmě mnohem větší.

Ženská obřízkaautor: Info.cz

Ačkoli Švédsko sňatky, kdy jedna nebo obě ze stran nedosáhly dospělosti, zakázalo už v roce 1973, stále existovaly zákonné výjimky. Předchozí pravicová vláda ale zákon v roce 2014 zpřísnila. K tomuto kroku se uchýlila zejména kvůli nuceným sňatkům uvnitř konkrétních komunit.

Přesto jsou ale manželství s nezletilými Švédskem uznávána, pokud jsou tedy uzavřená v zahraničí. Vláda se tak kvůli právní mezeře, která tyto sňatky automaticky neruší, dostává pod tlak. Na jaře totiž odmítla hlasovat o návrhu parlamentního výboru, který tuto situaci řeší s tím, že pracuje na vlastním plánu a hodlá tak zpřísnit stávající úpravu zákona. Vláda předstoupila s návrhem, který neuznává manželství uzavřená v zahraničí, v nichž alespoň jeden člen nedosáhl osmnácti let. Podle kritiků ale není zřejmé, jak mají úřady postupovat.

O několik týdnů později ale svůj vlastní návrh představili i liberálové. Ten zahrnuje i zákaz vycestování za hranice Švédska rodinám, u kterých se vyskytne podezření, že by jejich děti mohly podstoupit nedobrovolný sňatek nebo ženskou obřízku. Rodiče by v takovém případě přišli o cestovní doklady.

„Znepokojuje mě, že s mladými lidmi a dětmi ze zahraničí se zachází jinak než s dětmi původem ze Švédska,“ poznamenal Blom. Připomněl i případ 19leté Afghánky, kterou měl zavraždit její starší manžel necelý rok po příchodu do Švédska a který podle něj nevyvolal téměř žádnou reakci médií. „Kdyby se našel zavražděný švédský teenager, myslím, že by to způsobilo pobouření.“

Nucenými sňatky jsou nyní ohroženy také mladé dívky narozené ve Švédsku. Podle sociální pracovnice Zubeyde Demirörsové dívky fungují jako „vstupenky do Evropy“. Podle ní ale nebude mít ani nová zákonná úprava příliš velký vliv. „Během let jsem viděla, jak se mění zákony, probíhají kampaně. Přesto se ale vracíme zpět na začátek. Nyní nás ale čekají nové výzvy. Do Švédska přichází velký počet lidí, ve kterých je podobná kultura zcela běžná.“

Podle ní musí Švédská vláda převzít za přicházející migranty plnou zodpovědnost a přiřknout každému dítěti, ať už je původem Švédské nebo ne, stejná práva. „Naši politici jsou zbabělí. V Dánsku a v Norsku se nebojí, že je někdo označí za rasisty. Kvůli této zbabělosti ale ve Švédsku trpělo mnoho dívek i chlapců,“ dodala.