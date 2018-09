Svět s napětím očekává finální ofenzivu syrské války a varuje Asada. Z Idlibu prchají stovky lidí

Ve středu a dnes obyvatelé vesnic ležících jihovýchodně od města Idlib uprchli dále na sever k provincii Halab (Aleppo). "Míří na západ od Halabu k oblasti Arínu (u hranice s Tureckem)," uvedl v rozhovoru s AFP šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán. Doplnil, že jde asi o 180 rodin.

Podle SOHR armáda prezidenta Bašára Asada jihovýchodní část provincie Idlib dnes ostřelovala, přičemž šest osob zranila. Ve středu ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že ruské bojové letouny v úterý útočily v provincii Idlib. Cílem úderů byly podle ministerstva pouze pozice fronty An-Nusra, a nikoli obydlené oblasti. Dříve Rusko varovalo před údajně chystanou provokací, při níž by mohly být použity chemické látky.

Náčelník generálního štábu francouzské armády François Lecointre dnes novinářům podle agentury Reuters řekl, že francouzská armáda je připravena zaútočit na cíle v Sýrii, pokud budou při ofenzivě v Idlibu použity chemické zbraně. Očekává také, že poslední hnízda bojovníků z takzvaného Islámského státu budou v Iráku a Sýrii zničena do konce listopadu. Francie se letos v dubnu podílela na útoku spojenců na Sýrii, při němž byly podle koalice zasaženy tři cíle spojené se syrským chemickým vojenským programem.

Sýrie (rozložení sil k začátku září 2018)autor: INFO.CZ

Operace Francie, Británie a USA byla odvetou za údajný chemický útok na syrskou Dúmu, při němž zemřely desítky lidí. Opozice a Západ tento útok připsaly syrskému režimu, ale Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) ve své předběžné zprávě v červenci uvedla, že se ve vzorcích z Dúmy neprokázala nervově paralytická látka, jakou je například sarin. Ve dvou vzorcích ale byly zbytky po chloru, což je stále předmětem šetření.

Americký prezident Donald Trump již ve středu řekl, že se Spojené státy se velmi rozzlobí, pokud během očekávané ofenzivy syrské armády a jejích spojenců do provincie Idlib dojde k masakru.

Rozsáhlá ofenziva syrské armády a jejich spojenců by v Idlibu podle OSN znamenala bezprecedentní humanitární katastrofu, a to i na pozadí skutečnosti, že syrská válka trvá od roku 2011 a o život při ní přišlo více než 350.000 lidí. Zvláštní zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura před krveprolitím v Idlibu varoval a naznačil, že by ofenziva mohla začít kolem 10. září. V případě bojů OSN odhaduje, že by bylo nuceno opustit své domovy na 800.000 lidí. Podle OSN v Idlibu žije kolem tří milionů lidí a polovinu z nich tvoří vysídlené osoby.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu uvedl, že ofenziva by přinutila obyvatele Idlibu prchat do Turecka.

V pátek se Asadovi spojenci - ruský prezident Vladimir Putin a íránský prezident Hasan Rúhání - sejdou v Teheránu s Erdoganem jako ochráncem povstalců, aby jednali o budoucnosti Sýrie. Hlavním bodem jednání má být Idlib.

V důsledku vážnosti situace v Sýrii na pátek svolala jednání také Rada bezpečnosti OSN.