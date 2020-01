Svoboda: Mocenský tah, který zaskočil Rusko i celý svět. Putin rozehrál partii o svoji budoucnost | info.cz

Mělo to být další z nudných poselství o stavu Ruské federace, kdy Vladimir Putin oznámí, že se Rusové mají zase o něco lépe, všem všechno slíbí a nezapomene vychválit ruskou armádu. Zkraje to tak skutečně bylo. Prodloužení doby pobírání rodičovské dávky na sedm let pro nejchudší či bezplatné obědy pro žáky prvního stupně základních škol plně odpovídaly tradicím. Zazněla i standardní chvála ruských zbraní, čili vše bylo vlastně v pořádku.