Sýrie na konci války: Asad sepsal seznam 3 milionů nepohodlných a chystá se konfiskovat majetky

„Během našeho prvního setkání jsem se ho zeptal na syrský jaderný reaktor, který (v roce 2007 – pozn. redakce) zničil Izrael,“ vzpomíná někdejší americký ministr zahraničí John Kerry. „Asad se mi podíval do očí a řekl, že to nebylo jaderné zařízení. Nehnul brvou, nezměnil tón hlasu. Šlo o hloupou, neobhajitelnou lež, on ji ale bez uzardění řekl,“ píše Kerry v právě vydaných pamětech nazvaných „Every Day is Extra“ (Každý den je navíc).

Asad nyní s ruskou a íránskou pomocí chystá ofenzívu proti poslednímu povstaleckému regionu, tedy rebelům v provincii Idlib. Podle unikajících zpráv je to právě vláda v Damašku, která vůči tamním odpůrcům režimu prosazuje co nejtvrdší postup. Nejčernější scénáře předpokládají statisíce mrtvých a dva miliony běženců hledajících záchranu u turecké hranice. Dokonce i Moskva, kterou nelze podezřívat z přehnaných ohledů na civilisty, prý tentokrát hledá způsob, jak krveprolití když ne předejít, tak očekávané škody alespoň snížit. Válka je totiž vyhraná a Kremlu nejde o mstu, ale o mocenský vliv v Sýrii.

To syrský prezident na odplatu zapomenout nechce a vlastně ani nemůže. V jeho vidění světa je nezbytná. Má rituální charakter. Musí Syřanům ukázat, kdo v zemi je – a bude – pánem, tedy kromě poradců z Moskvy a Teheránu. „Je pravda, že jsme kvůli válce přišli o nejlepší mladé muže a infrastrukturu, získali jsme ale zdravější, homogenní společnost,“ prohlásil loni před syrskými diplomaty v projevu, za který by se nemusel stydět leckterý fašista.

Sýrie sestavila seznam tří milionů nepohodlných

Vláda při budování režimní jednoty neponechává nic náhodě. Podle letos přijatých zákonů může stát zabrat jakýkoli majetek, který si vybere a ke kterému se jeho majitel do třiceti dní nepřihlásí. Taková povinnost platí i pro uprchlíky, které se nacházejí na druhé straně planety. A samozřejmě i pro nepřátele Asada, pro které by byl návrat do země rozsudkem smrti. Média s odkazem na místní zdroje tvrdí, že damašská armáda při dobývání rebelských území programově zabavovala či ničila katastrální záznamy.

Už teď si relativně sekulární obyvatelé syrských měst stěžují na nové sousedy – nábožensky horlivé šíity z Íránu i Libanonu stejně jako prorežimní venkovany, kteří od syrské vlády, za kterou nezřídka bojovali se zbraní v ruce, získali domy a byty po běžencích.

Nezůstává jen u majetku. Zpravodajské služby sestavily seznam tří milionů Syřanů, které režim považuje za nepřátele. Patří sem lidé žijící nejen v zahraničí, ale i na území předválečné Sýrie. Není těžké odhadnout, jaký osud jim Damašek chystá. „Budeme s nimi zacházet jako se stádem ovcí: špatné kusy vyřadíme, ponecháme si jen ty dobré. Sýrie si po osmi letech války nemůže dovolit ponechat ve svém těle rakovinové nádory. Dávám přednost deseti milionům poslušných jedinců před třiceti miliony teroristů,“ cituje americký časopis The National Interest generála Džamila Hassana, šéfa zpravodajců patřících pod syrské letectvo.

Asad má štěstí, že se dožil cynické doby

Bašár Asad se svým bezbřehým cynismem trefil do nálady doby, i když jeho míra šokovala nejen bývalého amerického ministra zahraničí Kerryho, ale třeba i současného, jinak velice pragmatického prezidenta USA Donalda Trumpa.

Ten se prý loni v dubnu rozčílil tak, že nařídil ministru obrany Jamesi Mattisovi, aby syrského prezidenta nechal zabít. Údajně těmito slovy: „Pojďme ho, ku*va, zabít!“. Alespoň to v nové knize „Fear: Trump in the White House“ (Strach: Trump v Bílém domě) tvrdí americký žurnalista Bob Woodward, kterého globálně proslavila odhalení v aféře Watergate. Trump tak údajně reagoval na zprávu o chemickém útoku, který s velkou pravděpodobností provedl Damašek. A při kterém zahynula až stovka lidí. Washington na použití zbraně hromadného ničení odpověděl vystřelením 59 raket na syrské vojenské cíle. Co se Asada týče, ministr obrany svého prezidenta každopádně neposlechl.