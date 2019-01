Sýrie vyhrožuje útokem na izraelské letiště. Šlo by o válku, jakou region nepamatuje

„Nenastal tedy čas, aby Rada bezpečnosti OSN zastavila neutuchající izraelskou agresi proti území Syrské arabské republiky?“ optal se na půdě světové organizace damašský vyslanec při Spojených národech Bašár Džafarí. A varovně dodal: „Sýrie by také mohla využít legitimního práva na sebeobranu. A odpovědět na izraelskou agresi vůči mezinárodnímu letišti v Damašku stejným způsobem, a to na letišti v Tel Avivu.“

List The Times of Israel k tomu lakonicky konstatoval: „Není jasné, zda je Sýrie schopna podobný útok na Ben Gurionovo letiště vůbec podniknout. Jakýkoli pokus v tomto směru by ale Izrael považoval za dramatickou eskalaci konfliktu.“

These are the Iranian Quds military sites in Syria that we targeted in response:

🎯 Munition storage sites

🎯 Military site located in the Damascus International Airport

🎯 Iranian intelligence site

🎯 Iranian military training camp pic.twitter.com/pzHQv81l1C