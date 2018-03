Syrský Afrín padne podle Erdogana možná už dnes. Lže lidem, tvrdí Kurdové

Syrské město Afrín padne v bojích proti turecké armádě možná už dnes. Řekl to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko zahájilo v severosyrské oblasti Afrín 20. ledna operaci proti Kurdům a armáda začala tento týden obléhat stejnojmenné středisko. Kurdové považují Erdoganův odhad situace za nerealistický. Prezidentův úřad později Erdoganův výrok upravil a sdělil, že do dnešního večera bude ukončeno obklíčení Afrínu.

"Trochu jsme se k Afrínu přiblížili. Doufám, že Afrín do večera padne," řekl Erdogan v televizní debatě. Kurdové ale jeho slova odmítli s tím, že jde o "Erdoganův sen".

Zdroj z Erdoganova úřadu citovaný agenturou Reuters sdělil, že do večera skončí obkličování města. "Větu našeho prezidenta 'Doufám, že Afrín do večera padne' je třeba chápat jako 'Do večera bude ukončeno obkličování'," sdělil zdroj z Erdoganova úřadu.

"Dnes večer že získají celý Afrín? Erdogan lidem lže. Nevím, jak by se to mohlo stát," sdělil mluvčí kurdských milic YPG Núrí Mahmúd. Popřel také tvrzení Ankary, podle nějž jsou z Afrínu evakuováni civilisté.

Cílem ofenzivy je vytlačit milice YPG z blízkosti turecké hranice. Ankara tuto skupinu považuje za teroristickou.

Turecká armáda v úterý oznámila, že je Afrín obklíčen a že začalo obléhání. Mluvčí YPG řekl, že město zcela obklíčeno není, ale přiznal, že poslední přístupová trasa k němu je na dostřel tureckých zbraní a armáda na ni útočí. To potvrdila také exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která situaci v Sýrii sleduje z Británie a tvrdí, že má v terénu síť informátorů.

Při tureckých náletech na zmíněnou přístupovou trasu dnes podle SOHR přišlo o život deset členů prosyrských oddílů. Agentura Reuters uvedla, že turecké letectvo třikrát zaútočilo na kontrolní stanoviště u Afrínu a zabilo pět šíitských bojovníků z prosyrských jednotek. "Prosyrské jednotky pak začaly ostřelovat pozice turecké armády.

"Trasy na východě, které teroristé využívali ke vstupu a úniku z oblasti, budou dnes nebo zítra (ve čtvrtek) uzavřeny," tvrdil Erdogan.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) oznámil, že dodávky vody do Afrínu jsou už týden přerušeny. Příčinou je změna situace u přehrady, z níž se voda čerpá. Tisíce lidí z jejího okolí uprchly před boji do oblastí, které má pod kontrolou vláda.