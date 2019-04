Tahoun modrobílých exkluzivně: Jdeme si pro vítězství, Netanjahu s námi nemůže počítat | info.cz

Nepůjdeme do koalice s Likudem premiéra Benjamina Netanjahua, říká pro INFO.CZ exkluzivně jedna z vůdčích tváří kandidátky hnutí Modrobílá. To má reálnou šanci po úterních volbách sestavit novou izraelskou vládu. Ofer Šelach je poslancem i tahounem modrobílých, které vede bývalý šéf generálního štábu Benny Ganc. Podle Šelacha nemá Netanjahu pro premiérský post morální kredit – je úplatný a do mainstreamové politiky navíc vtáhl následovníky rasistického rabína Meira Kahaneho. Pro úplnost: rozhovor s prominentním politikem modrobílých byl pořízen na konci března.

Vyhrajete volby? Jaké máte cíle?

Podle současných průzkumů lze očekávat, že se staneme nejsilnější politickou formací v parlamentu. Naším strategickým cílem je zvítězit nad Likudem nejméně o pět křesel. Poté prezident pověří Bennyho Gance sestavením vlády. A vše začne nanovo.

Kdo je Ofer Šelach Bývalý novinář a nynější poslanec Ofer Šelach (59) je v parlamentu od roku 2013. Zvolen byl za stranu Ješ atid. Během vojenské služby u výsadkářů přišel o oko. Pracoval pro deníky Maariv i Jediot achronot. Je na osmém místě kandidátky Modrobílých, kterou vytvořili tři ex-šéfové generálního štábu s partají Ješ atid. Šelach má šanci získat klíčový sněmovní post, či vládní funkci.

Byl jsem posledních šest let šéfem sněmovního klubu strany Ješ atid (centristická formace vzniklá v roce 2012 – pozn. redakce), znám tedy Kneset velmi dobře. A věřím, že pokud dostaneme mandát k sestavení vlády, podaří se nám jí sestavit.

Existuje možnost, že sestavíte koalici spolu s Likudem?

Ne.

Ještě jednou mi to zopakujte, prosím. Spekulace se objevují různé…

Nemůžeme jít do vlády s Likudem, který vede (nynější premiér Benjamin) Netanjahu. Mám tedy na mysli Likud v té podobě, jak vypadá teď před volbami. (Rozhovor byl pořízen koncem března a od té doby se objevily spekulace o změně názoru modrobílých na spojenectví s Likudem. Ofer Šelach se každopádně vyjádřil takto – pozn. redakce.)

Je to osobní? Nelze vládnout s Netanjahuem?

Myslíme si, že to není možné. Nejde přitom o osobní vlastnosti pana Netanjahua. Cítíme jako problém, že on jako možný premiér má co vysvětlovat justici. Domníváme se zkrátka, že by šéf izraelské vlády měl splňovat jiná mravní kritéria.

Vadí vám jeho korupční kauzy?

Ano, jde o tyto kauzy.

Jací se pro vás tedy nabízejí koaliční spojenci?

Řekli jsme předem, že budeme vyjednávat se všemi sionistickými stranami…

Nicméně, izraelská politická mapa je, jak známo, značně flexibilní. A po těchto volbách bude, tedy alespoň předpokládám, ještě proměnlivější než obvykle.

Nyní tu jsou dvě velké politické formace, Modrobílá a Likud. Ty v Knesetu doplní další hnutí, z nichž některé sotva překročí hranici pro vstup do Knesetu a získají tedy jen čtyři křesla. Další pak dosáhnou na šest, nebo sedm mandátů. V takové konstelaci máme řadu možností a buďte si jist, že je vyzkoušíme takřka všechny.

Jste ochotni v Knesetu spolupracovat se zástupci izraelských Arabů?

To je zcela teoretická otázka, protože Arabové nikdy do žádné izraelské vlády nevstoupili. Oni vlastně ani z logických důvodů nemohou: koalice totiž může kdykoli vyhlásit válku jejich (palestinským, respektive arabským – pozn. redakce) bratrům, nebo proti nim zahájit ozbrojenou akci.

Zatím to vypadá spíše tak, že možným spojením s Araby straší židovské strany potenciální voliče své konkurence. Jinými slovy: arabští politici slouží coby strašák. Takže ne, taková možnost není na stole. Alespoň myslím.

Co spolupráce s hnutími, která zastupují ortodoxní věřící?

Pro tu jsme určitě. Jsou vřele vítáni. Jejich politici by ale museli přijmout naše návrhy. Chceme kupříkladu dostat víc ortodoxních věřících do armády, zapojit je do ekonomiky a změnit systém vzdělávání. (Ortodoxní židé nemusejí na rozdíl od vrstevníků rukovat do armády, muži všechen čas věnují náboženskému studiu – pozn. redakce).

A přijmou takové návrhy? Jsou ortodoxní věřící pro Izrael, řekněme, sociálním problémem?

V Izraeli obecně existují dvě skupiny, které nejsou na izraelském trhu práce zastoupené odpovídajícím způsobem. Arabské ženy a ortodoxní muži. V případě arabských žen chybí sociální infrastruktura a mnohdy i potřebná úroveň vzdělání.

Co se ortodoxních věřících týče, ti stále spoléhají na společenskou dohodu z počátků naší státnosti, podle které nemusejí do armády a absentují i v ekonomickém životě Izraele. Nehledě na demografické předpovědi, podle kterých mají ortodoxní židé v budoucnu tvořit významné procento obyvatel, je hodláme vtáhnout do našeho světa i proto, že se v těchto vrstvách nacházejí nejchudší obyvatele státu. Výměnou je ale žádáme, aby se více podíleli na životě v Izraeli.

Co chcete změnit? Co Vám na Netanjahuově vládě vadí nejvíce?

Plánujeme změnit takřka vše. Začíná to zkorumpovaným premiérem. Jeho úplatnost je samozřejmě problémem obecně. On ale těmito praktikami symbolicky špiní úřad šéfa izraelské vlády. V tuto chvíli dělá minimum pro dobro země, zato maximum pro sebe, pro vlastní politické přežití.

Jste pro vznik nezávislého palestinského státu?

V budoucnu určitě. Otázkou je, jak postupovat nyní. My chceme spolupracovat s těmi regionálními hráči, kteří si – stejně jako my – přejí stabilitu našeho kraje. S těmi, kdo mají stejné zájmy: teď mám na mysli Saúdskou Arábii, Egypt, Maroko, Jordánsko a další státy Zálivu.

Jako modrobílí máme v zásadě dva cíle. Za prvé: chceme, aby jakákoli dohoda o narovnání poměrů v Sýrii respektovala zájmy Izraele, který by za naší vlády zůstal důležitým hráčem v kraji. A za druhé: potřebujeme se dohodnout na oddělení Izraele od Palestinské autonomie, což je podle nás v bytostném zájmu židovského státu, i když jde o dlouhý proces.

Byly byste tedy k Egyptu, Jordánsku, ale i Palestincům celkově vstřícnější než Netanjahu?

Izrael je nejsilnější mocností v okruhu tisíců kilometrů. Vojensky, ekonomicky, diplomaticky. Místo, aby Netanjahu našich možností využil k posílení statusu židovského, demokratického a zároveň bezpečného Izraele, nechal se pasivně vláčet vnějšímu událostmi. A to nejen v palestinském Pásmu Gazy, ale i na Golanských výšinách a ryze domácích záležitostech.

Souhlasíte s tím, že Jeruzalém je hlavním a nedělitelným městem Izraele?

Ano.

Takže v jeho východní, převážně arabské části nemůže vzniknout hlavním město budoucího palestinského státu?

Nechci rozebírat detaily mírového jednání. A také je teď nepodstatné vést debatu, zda ten který uprchlický tábor k městu patří, či nikoli. Spojený Jeruzalém mají řídit izraelské úřady. A pak se můžeme s Palestinci začít bavit komplexně, tedy i o dalších souvisejících tématech. O právu na návrat (palestinských uprchlíků do židovského státu – pozn. redakce), o konkrétním vymezení hranic nebo bezpečnosti. Ale vše je otázka případného dialogu.

Prezident USA Donald Trump nedávno uznal izraelskou suverenitu nad Golanskými výšinami, které podle převažujícího názoru mezinárodního společenství patří Sýrii. Jde o předvolební podporu premiéra Netanjahua, který má k americkému lídrovi blízko?

Především chci říci, že tento americký krok vítáme. Myslíme si, že Golanské výšiny jsou součástí Izraele. Donald Trump navíc své uznání naznačil už před časem. Syrský vládce Bašár Asad, který brutálně zavraždil šest set tisíc svých spoluobčanů, když ve své zemi rozpoutal krutou občanskou válku, navíc není pro Izrael ani přijatelným, ani legitimním partnerem pro vyjednávání. Tady máme jasno.

A co se týče načasování? Ano, lze se domnívat, že jde o pomoc Netanjahuovi. S tím ale snadno dokážeme žít…

Mimochodem, zhorší se v případě vašeho vítězství izraelské vztahy s americkou administrativou a prezidentem samotným?

To v žádném případě.

Proč? Netanjahuova politika nám v USA způsobila vážné problémy. Ve dvou ohledech. Prvním je zřetelný rozkol mezi Izraelem a americkými židy. My – tedy strana Ješ atid, která je teď součástí modrobílé koalice – jsme už před půldruhým rokem vypracovali zprávu o izraelské bezpečnosti. A ta podle nás stojí i padá s podporou zahraničních židovských komunit. S tím, že nejdůležitější je v tomto ohledu ta americká. Tento problém chceme vyžehlit.

Podpora Izraele se ve Spojených státech navíc stala tématem stranického boje, což nebývalo. Zhruba posledních šest desítek let stály za Izraelem všechny vlády i obě strany. A bylo lhostejné, která z nich je právě u moci. Tuto změnu cítíme jako vážný problém, protože my potřebujeme opět obě, či rovnou všechny partaje amerického politického spektra.

Máte v plánu zpochybnit Netanjahuovy změny v základním zákoně (které mají v židovském státě ústavní charakter)? Vládnoucí garnitura například odmítla arabštinu jako oficiální jazyk, i když pětinu Izraelců tvoří Arabové.

Míníme uzákonit rovnost všech občanů ve státě, který ovšem zůstane židovským národním domovem. Jakou váhu budou mít nové zákony, v tom zatím jasno nemáme.

Jaký tedy je vztah modrobílých k izraelským Arabům? Netanjahu je opomíjel, nebo dokonce účelově využíval jako hrozbu a mobilizoval tak své voliče.

Izraelští Arabové tvoří pětinu všech obyvatel. Jsou součástí naší země. Rozvoj jejich komunity, sociální i ekonomický, je v zájmu židovské společnosti.

A je třeba také říci, že drtivá většina izraelských Arabů chce zůstat občany našeho státu. Cítí se navíc nedostatečně zastoupeni těmi svými poslanci, kteří jsou nyní v parlamentu. Nechci, aby to vypadalo, že lacině kritizuji arabskou politickou konkurenci – četné zákonodárce z této komunity osobně i dobře znám. Přesto trvám na tom, že tento pocit izraelští Arabové mají. Každopádně se domnívám, že jako modrobílí jsme schopni pomoci Arabům, což v důsledku znamená benefit pro Izrael jako celek.

Do jaké míry je izraelská společnost xenofobní? Rasistická?

My, Židé, jsme v ozbrojeném konfliktu s okolím už déle než sto let. Především v posledních dekádách byl tento boj veden i teroristickými metodami. Pro mladší generaci byla formativní zkušeností takzvaná druhá intifáda (palestinské povstání mezi roky 2000 až 2005 – pozn. redakce), kdy lidé přicházeli do telavivských restaurací se strachem, že zanedlouho spolu s atentátníky vyletí do povětří. Xenofobní postoje pramení z těchto zážitků, což do jisté míry chápu. Není ale možné takto pokračovat donekonečna.

Hodláme zachovat Izrael jako židovský a demokratický stát tak, že se odstřihneme od Palestinců a zároveň poskytneme izraelským Arabům v naší zemi rovnoprávné postavení. Což jsou po mém soudu dvě strany téže mince.

Proto si tedy izraelští vojáci dělávali rozverná selfie se spoutanými Palestinci? Měl jsem místy pocit, že mladí židovští vojáci nepřistupují k arabským civilistům jako k sobě rovným, jako k lidským bytostem.

Byl jsem důstojníkem izraelské armády. Jako výsadkář. I můj otec byl u parašutistů a také můj syn slouží. Znám toto prostředí velice dobře. Vím, že izraelská armáda dbá na morálku svých vojáků více než jakákoli jiná vojenská organizace planety. Je ale jasné, že kontakt mezi vojáky a civilním obyvatelstvem přináší řadu kolizních situací, které jsou krajně nepříjemné. Jak pro příslušníky armády, tak pro civilisty. I proto mám za to, že řešením je oddělit Izrael od palestinských území.

Co říkáte na to, že Netanjahuovi pravicoví spojenci na jeho podnět vstřebali ideové následovníky rasistického rabína Meira Kahaneho?

To je strašné. Naprosto strašné. Izraelský premiér zprostředkuje politickou dohodu, která má přivést Kahaneho stoupence do Knesetu?! A dokonce jim nabídl důležité posty v případné koalici?! Úděsné. Tato strana (Sjednocená pravice – pozn. redakce) nikdy nebude součástí naší koalice.

Opakuji: ještě horší než samotné politické přežití Kahaneho stoupenců je skutečnost, že premiér a šéf zavedené pravicové strany, která byla po dlouhá léta stěžejním pilířem izraelské demokracie, tyto lidi směřuje do parlamentu.

Modrobílé tvoří řada osobností i tři strany. Vydržíte spolu i po volbách? Nerozpadnete se?

Pokud vyhrajeme, není co řešit. Ale i v případě, že nebudeme sestavovat vládu, se já osobně vynasnažím, aby se modrobílí nerozešli. Nejen to: považuji za užitečné, aby z těch tří stran a mnoha osobností vznikla jediná strana, která se stane životaschopnou alternativou k Likudu.