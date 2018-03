Tajemná zmizení Číňanů na Západě. Peking stupňuje hon na vlastní lidi, tvrdí zpravodajci

Únosy Číňanů žijících v zahraničí nejsou ničím novým. V roce 2002 byl ve Vietnamu unesen známý aktivista za prosazování demokracie Wang Ping-čang a odvezen do vězení v Číně, kde zůstává dodnes. V průběhu let ale případů začalo postupně přibývat, podle západních tajných služeb se však v současnosti situace dostala do bodu rozsáhlé kampaně, kdy Peking provádí nucené repatriace lidí žijících v zahraničí, jež označuje za čínské státní příslušníky, přestože jsou někteří z nich už občany zemí, do kterých z Číny utekli.

Podle Foreign Policy čínské úřady míří především na bohaté podnikatele, bývalé členy komunistické strany, disidenty nebo aktivisty. Peking se přitom nezastaví ani před hranicemi zemí, jako je Austrálie, Kanada, Nový Zéland nebo Velká Británie a obavy z únosů čínských státních příslušníků na své půdě začínají mít i Spojené státy. Serveru to potvrdil jeden z amerických úředníků, podle něhož je ministerstvo zahraničí Spojených států problémem znepokojeno a je i častým tématem debat.

Jedním z unesených je například čínsko-kanadský miliardář Siao Tien-chua, který 27. ledna 2017 zmizel ze svého luxusního hotelového apartmá v hongkongském Four Seasons. Únosci ho zřejmě omámeného sedativy naložili na invalidní vozík a lodí převezli na pevninu. Peking sice informace o únosu popírá, Tien-chua však stále zůstává v pevninské Číně a očekává se, že jeho majetek bude pod vedením vlády rozprodán.

Jak naznačuje Foreign Policy, únosy zřejmě úzce souvisí s velkou protikorupční kampaní vyhlášenou prezidentem Si Ťin-pchingem na podzim roku 2012. V rámci ní Peking oznámil také operace s názvem Fox Hunt a Sky Net, jejichž cílem je koordinovat pátrání po Číňanech, kteří podle čínských úřadů utekli do ciziny kvůli obviněním z korupce. Čína podle vládních údajů takto repatriovala přes 3000 osob, z nichž někteří se prý vrátili na základě vlastní vůle.

To ale organizace za lidská práva popírají a naopak poukazují právě na únosy a nezákonné zadržování podezřelých, které se stalo běžnou praxí Komunistické strany Číny. Bezpečnostní složky takové lidi údajně drží na tajných místech, kde je mučením nutí, aby se ke korupci přiznali. Tyto praktiky však začínají být uplatňovány i v zahraničí. Čína se často zaměřuje na území Austrálie, podle jejíchž zpravodajců se stupňují případy, kdy je místním Číňanům žijícím na australském území vyhrožováno tak, aby byli donuceni k návratu do Číny.

Vyhrožování čínských úřadů popisují také kanadské tajné služby. Jak pro Foreign Policy sdělil bývalý kanadský zpravodajec, například v oblasti Vancouveru se za jeho působení vyskytly dva takové případy, kdy se čínští agenti pod výhrůžkou zdravotní újmy blízkých přátel nebo rodiny snažili danou osobu donutit, aby se s nimi vrátila do Číny. Takových případů je však po celé Kanadě mnohem víc. Jen v oblasti Vancouveru počet nucených návratů a únosů zdroj amerického serveru odhaduje na necelé dvě desítky.

Případy podivného zmizení Číňanů se začínají množit i ve Spojených státech. Tamní zpravodajské služby si nebezpečného fenoménu začaly všímat před pěti lety, počet podezřelých zmizení se tehdy podle jednoho z členů amerických tajných služeb pohyboval jen kolem šesti. Jedním z nich byl i čínský student zapsaný na Kalifornské univerzitě v Berkeley, který zmizel před pěti lety. Existovaly „důkazy, že byla tato osoba odvedena proti své vůli“, říká bývalý pracovník zpravodajských služeb.

„Věřili jsme, že některý z členů jeho rodiny byl držen jako rukojmí – to byla naše teorie. Nepodařilo se nám to ale potvrdit. Kolem této otázky bylo v čínské komunitě obrovské ticho,“ říká o případu čínského studenta bývalý pracovník amerických tajných služeb. Podle čínského disidenta žijícího ve Spojených státech Chuanga Čch-pchinga jsou však únosy Pekingu stále častější, a v komunitě čínských disidentů tak roste nervozita.