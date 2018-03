Tajemné pozadí útoku v Hurghadě. O incidentu, při kterém zemřela Češka, egyptské úřady dodnes mlží

Egypťan loni 14. července na plážích v turisty velmi oblíbeném letovisku Hurghada nožem zaútočil na několik žen. Zabil přitom dvě německé turistky a šestatřicetiletou Češku zranil tak vážně, že následkům útoku později podlehla v nemocnici.

Nejprve vše jasně vypadalo na útok islamisty, o čemž psala i egyptská média, pak ale podle Der Spiegel úřady severoafrické země prakticky přestaly komunikovat a terorismus oficiálně vůbec nezmiňovaly. Místo toho mluví o možných psychických problémech útočníka.

"Stále toho hodně hovoří pro islamistické pozadí útoku," je přesvědčen německý týdeník. Spolkový kriminální úřad (BKA) po krvavém činu na místo poslal vyšetřovatele, kterým jeden ze svědků řekl, že útočník křičel, že v Egyptě nemají cizinci a křesťané co dělat. Na facebooku zase našli osobní stránku Abdara Rahmána Šaabána abú Kúry, na níž měl černou vlajku džihádistů a také odkaz na stránku vyzývající k boji proti "nevěřícím". Podle BKA se tak nabízí podezření, že čin byl nábožensky motivovaný a pachatel při něm možná jednal na zadání další osoby či teroristické organizace.

Jasné důkazy však nedokázal předložit ani Spolkový kriminální úřad, takže zločin nezačalo vyšetřovat německé nejvyšší státní zastupitelství, které má teroristické činy na starosti. Když němečtí pozůstalí žádali o finanční pomoc pro oběti teroristických činů, sdělily jim úřady, že si na ni zatím nemají dělat naději, protože důkazy o teroristickém pozadí útoku jsou příliš slabé.

Advokát německých pozůstalých Roland Weber klade vinu egyptským úřadům, které podle něj chtějí zastřít to, že se jednalo o islamisticky motivovaný útok. Když je žádal o informace, dostal odpověď až po několika měsících. Stálo v ní, že se pachatel k činu přiznal. Útočník byl podle odpovědi poslán na psychiatrickou kliniku, protože prý už léta trpí křečovými záchvaty a před činem nebral pravidelně prášky.

Postup Egypta loni kritizoval i tehdejší český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. "Ani nejsou schopni odpovědět na otázku, co byl ten jasný motiv a co bylo pozadí toho, co se stalo," poznamenal. Velvyslankyně České republiky v Egyptě Veronika Kuchyňová-Šmigolová zase hovořila o tom, že se Egypťané "obávají toho, že výsledkem vyšetřování bude, že se jedná o teroristický čin nějakého islamisty". Takový závěr by totiž mohl odlákat turisty, kterých do země jen z Česka jezdí kolem 280.000 ročně.

"Pozůstalí obětí dodnes nevědí, kde je domnělý útočník vězněn a kdy ho chce egyptské státní zastupitelství obžalovat - pokud vůbec," konstatuje Spiegel.