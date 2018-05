Tajemný příběh unesené princezny Latífy. Je to dubajský horor, nebo smyšlená historka?

Sociální sítě zaplnil minulý týden příběh zoufalé dubajské princezny Latífy, kterou její otec proti její vůli unesl zpět do Dubaje. Latífa si ve videu, které se objevilo na internetu, stěžuje, že ji otec omezuje a hlídá tak, že nemůže vést vlastní život. Nyní se ale objevují informace, který příběh unesené princezny zpochybňují.

„Můj otec se stará jen o svoji pověst. Aby ji ochránil, je klidně schopný někoho zabít. Tohle video mi může zachránit život. Pokud se na něj díváte, neznačí to nic dobrého. Jsem buď už mrtvá, nebo ve velmi zlé situaci,“ vysvětluje na videu Latífa. Ve 40 minut trvajícím klipu si stěžuje na to, že ji otec šajch Muhammad bin Rašíd Maktúm neustále nechává hlídat a snaží se zlomit její odpor, a proto se rozhodla utéct. To se jí podle svědků mělo v únoru podařit. Po několik dnech ji ale unesla stráž ze Spojených arabských emirátů a od té doby se po ní slehla zem. Nedala žádnou zprávu ani svým přátelům.

Ochránci lidských práv z organizace Human Rights Watch opakovaně požadovali ujištění o současném zdravotním stavu Latífy, Dubaj ale odmítá v této záležitosti vydávat jakékoli vyjádření. Na internetu se mezitím šíří hnutí, které usiluje o princezninu záchranu.

Latífa měla z Dubaje podle webu The Daily Beast uprchnout se svoji finskou kamarádkou Tiinou Jauhiainenovou, se kterou se měly dostat do Ománu. V útěku jim měl také pomáhat údajný bývalý francouzský špion Herve Jaubert, který poskytnul také loď, na které princezna vplula do indických vod a ze které ji měla unést zpět arabská hlídka.

O pobytu princezny na lodi ale nejsou žádné důkazy, které by to potvrzovaly. Existuje pouze zmíněné video, ze kterého ovšem nevyplývá, kdy vzniklo. Objevilo se také nové svědectví, které příběh o unesené princezně zpochybňuje.

Přišla s ním Jaubertova bývalá manželka Helene, která tvrdí, že celá akce byla pečlivě naplánovaným komplotem. Jediným účelem únosu Latífy prý měla být snaha vymámit z jejího otce tři miliony dolarů za příslib, že nebude veřejně mluvit o svém životě. „Latífě se zalíbil západní způsob života a prostě jen chtěla víc,“ shrnuje to bez obalu Jaubertova žena. Podklady pro svá obvinění čerpá z manželovy emailové komunikace, ke které se údajně dostala.

Latífin příběh zpochybňuje i bývalý agent CIA, který situaci okomentoval pod podmínkou utajení. „Dubaj je místo prošpikované agenty z celého světa. Je to poměrně malé území a je celkem nevěrohodné, že by mladá žena z královské rodiny dokázala tak lehce uprchnout, aniž by ji někdo viděl,“ domnívá se agent.

Stejně, jako se k situaci nevyjadřují Spojené arabské emiráty, nekomunikuje s novináři ani Jaubert ani finská přítelkyně princezny Tiina. Ta ale vystoupila na dubnové tiskové konferenci organizace Detained in Dubai. „Latífa je pravděpodobně nejlaskavější člověk, jakého znám. Když mě poprosila o pomoc při útěku, nerozmýšlela jsem se. Je jako člen mojí rodiny,“ vysvětlovala tehdy Finka. 32letá princezna, která je prý milovnicí zvířat a vegankou, má dalších 29 sourozenců, které má její otec s celkem šesti ženami.