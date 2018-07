Teherán: Výhrůžky USA Íránu budou mít nepředstavitelnou reakci

Výhrůžky Spojených států adresované Íránu budou mít za následek tvrdou a nepředstavitelnou reakci a Spojené státy budou litovat. Podle íránské agentury IRNA to řekl šéf generálního štábu íránské armády generál Mohammad Bagherí. Íránský prezident Hasan Rúhání v neděli do USA vzkázal, že „Amerika by měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek“. Reagoval tak na informaci, kterou agentuře Reuters sdělily zdroje z amerických úředních kruhů, podle nichž Spojené státy zahajují kampaň s cílem znedůvěryhodnit íránské vedení,