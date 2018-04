Televize podporující Trumpa se obávají vlivu fake news. Patří ale mezi jejich největší šiřitele

Video umístil v sobotu na twitter web Deadspin. Ve dvouminutovém klipu, který už zhlédlo téměř 8,5 milionů uživatelů, za sebe seřadil výpovědi jednotlivých redaktorů různých lokálních televizních stanic, čímž dokázal, že jejich prohlášení se doslova shodovala a byla tedy splněným příkazem shora. V prohlášení redaktoři zmiňují, že je znepokojuje současný trend šíření a sdílení dezinformačních zpráv, který je nebezpečný pro demokracii. V prohlášení používají postoje a obraty, které používá také Trump.

How America's largest local TV owner turned its news anchors into soldiers in Trump's war on the media: https://t.co/iLVtKRQycL pic.twitter.com/dMdSGellH3