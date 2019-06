Tisk: Britové nechali jít agenta Hizballáhu, který měl plný dům výbušnin. Nechtěli rozčílit Írán | info.cz

„Teroristé byli zadrženi s tunami látek běžně používaných k výrobě výbušnin. Objeveni byli na předměstí Londýna v jakési tajné britské továrně vyrábějící bomby,“ napsal letos zkraje června zmíněný ostrovní deník. „Radikálové svázaní s libanonskou militantní organizací Hizballáh tady v tisícovkách chladicích sáčků přechovávali dusičnan amonný,“ pokračuje deník s tím, že britská bezpečnost nakonec zajistila celkem tři tuny nebezpečné látky známé i jako ledek.

Pro představu: když Timothy McVeigh při teroristickém útoku na federální budovu v Oklahoma City z roku 1995 použil dvě tuny dusičnanu smíchaného s topným olejem, zavraždil 168 lidí a 853 jich zranil.

Příběh měl ale nečekané pokračování. Provozovatel anglické „továrny na bomby“ byl brzy propuštěn, aniž by byl úřady obviněn. O kauze se veřejnost dlouho nedozví. Až teď. Od novinářů. Důvod? „Spiknutí odkryly tajná služba MI5 spolu s policií jen několik měsíců poté, co Spojené království podepsalo takzvanou jadernou dohodu s Íránem,“ spekuluje The Daily Telegraph.

Jinými slovy: Londýn podle mínění listu utajil kauzu proto, aby neohrozil tehdy čerstvou, složitě vyjednanou smlouvu mezi Teheránem a mezinárodním společenstvím (kromě Británie jí podepsaly EU, Francie, Německo, Rusko, Čína a USA). Úmluva předpokládala dramatické omezení íránského jaderného programu výměnou za zrušení obchodních sankcí proti Teheránu. O její přijetí tuze stál tehdejší americký prezident Barack Obama. A proč tolik britských ohledů vůči Hizballáhu? Ten je faktickým výhonkem Íránu, jmenovitě jeho elitních Revolučních gard, které Libanonce používají také jako svého druhu zahraniční rozvědku.

Je tato spekulace reportérů z The Daily Telegraph příliš krkolomná? Opravdu britské úřady přikryly londýnskou teroristickou buňku pro-íránského hnutí Hizballáh kvůli mezinárodní smlouvě s Teheránem? Těžko říci. Nicméně, čtyři roky stará špionážní hra je ještě krapet složitější. Britská tajná služba MI5 totiž tuny ledku neobjevila sama. Na základě analýzy vlastních dat informaci o nich získala od izraelských partnerů z Mossadu. Tvrdí to alespoň list The Times of Israel. Židovský stát a Hizballáh jsou principiální nepřátelé a Mossad se patrně právem domníval, že výbušnina skladovaná v britské metropoli teroristům poslouží – stejně jako v minulosti – k útokům proti izraelským cílům po celé planetě.

Leccos vysvětluje způsob, jak a kde Hizballáh funguje. Tato organizace je klasickým případem příslovečného státu ve státě: má nejen politické křídlo v podobě (úspěšné) strany, ale disponuje také armádou, kterou i bez souhlasu centrální libanonské vlády poslala bojovat (třeba) do syrské občanské války. Tato nestátní skupina fakticky vytvořila na jihu Libanonu cosi jako stát. Po celé planetě pak udržuje síť příznivců a agentů.

Hizballáh byl stvořen a je do značné míry financován Íránem, od šíitských krajanů v cizině však vybírá příspěvky, ať již dobrovolné, či vynucené. Nejde přitom o drobné: když v roce 2003 havarovalo letadlo společnosti UTA nad africkým Beninem, byli mezi mrtvými tři muži z Hizballáhu. S nimi do Libanonu putovaly dva miliony dolarů vybrané v několika nepříliš bohatých státech západní Afriky. Základny stoupenců má hnutí přitom i v movitých státech Latinské Americe, ba Evropě a Spojených státech. Emisaři Hizballáhu se podle všeho objevili i v České republice, zatím ale snad jen z obchodních důvodů.