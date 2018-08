Tisk: USA se prý snaží poštvat muslimy proti muslimům a kolik lze také vydělat badmintonem

Lidový deník

Čína se ústy mluvčího pekingských diplomatů nechala slyšet, že nenechá nikoho, tím méně Spojené státy, kritizovat její vztahy se středoamerickým Salvadorem. Uvádí to list Žen-min ž'-pao, tedy čínský Lidový deník, který je oficiálním orgánem tamní komunistické strany. O banalitu jde jen zdánlivě: Salvador totiž nejen navázal oficiální kontakt s Čínou, ale zároveň přerušil diplomatické vztahy s Tchaj-wanem. Ostrov, který pevninská Čína považuje za vlastní vzbouřenou provincii, se snaží posilovat svoji legitimitu právě diplomatickými vztahy s členskými státy OSN. Nyní, po odpadnutí Salvadoru jej tedy uznává již méně než dvacítka většinou nevelkých států, obvykle z Jižní Ameriky, Karibiku a Tichomoří. USA, tedy spojenec Tchaj-wanu, označily salvadorské rozhodnutí za „špatný signál“ pro svobodu Tchaj-peje, Čína si je naopak pochvalovala jako moudré diplomatické rozhodnutí.

Indie oslavuje úspěch své badmintonistky Pusarly V. Sindhuové, která se propracovala mezi deset nejlépe placených sportovkyň planety. Na první straně její úspěch dokumentuje žebříčkem finančně nejúspěšnějších atletek také list Hindustan Times. Sport, který Češi hrají obvykle jen na koupalištích, loni vynesl Sindhuové osm a půl milionu amerických dolarů, čímž se propracovala na sedmé místo, přičemž je v první desítce obklopena nejčastěji tenistkami. Indie si tak díky Sindhuové opět připomíná, že její sportovní vkus je značně odlišný od okolního světa: jedničkou v ní není fotbal, ale kriket, který třeba v Čechách hraje opravdu jen málokdo (čest výjimkám).

Íránský deník Tehran Times umístil na hlavní fotku své první strany ájatolláha Alího Chameneího, který poutníkům do Mekky vzkazuje (ve volném překladu): „Vězte, že se USA snaží přimět muslimy, aby zabíjeli jiné muslimy“. Íránský náboženský vůdce, který má v tamním politickém systému poslední slovo, tak reaguje na americký příklon k sunnitským arabským státům Zálivu. Tedy regionálním rivalům Íránu. Právě teď navíc probíhá hadždž, velká náboženská pouť do saúdské Mekky, kterou by měl alespoň jedenkrát za život vykonat každý muslim, pokud mu to umožňují finance a zdravotní stav. Během hadždže se íránští věřící, nejčastěji šíité setkávají s arabskými sunnity a tento vzkaz může být brán i jako výzva ke vzájemné smířlivosti při náboženských obřadech.

Izraelský deník The Jerusalem Post přináší na titulní straně příběh pětadevadesátiletého Jakiwa Palije, kterého Spojené státy právě deportovaly do Německa. Palij byl členem SS a dozorcem v koncentračním táboře Trawniki, který se nacházel na polském území. Na základě zkreslených údajů získal už v roce 1957 americké občanství. O jeho vyhoštění z USA se vedla složitá právní bitva: Německo jej odmítalo s tím, že zločiny nespáchal na jeho území. Není proto ani jasné, zda Palij v Evropě stane před soudem. Americký prezident každopádně konstatoval, že odjezdem Palije vyslaly Spojené státy světu „jasný signál, že nacističtí zločinci nejsou na jejich území vítáni“.

Deník Gulf News vydávaný v Dubaji informuje o pokračujícím sporu v Zálivu. Bahrajn se rozhodl nevydávat občanům Kataru víza nutná ke vstupu do země, přičemž výjimku učinily jeho úřady pouze v případě studentů. Bahrajn svůj krok zdůvodnil „nepřátelským chováním“ Katařanů. A jednoznačně konstatuje, že nechce poškodit obyčejné katarské „bratry“, ale reaguje na chování jejich vlády, která se prý chová neodpovědně a nedrží se principů mezinárodního práva. Katar je pro svoji nezávislou politiku ostatními státy Zálivu do značné míry izolován, sunnitským monarchiím vadí jeho korektní vztahy s Íránem.