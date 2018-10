Tlak na Trumpa kvůli zmizelému novináři roste. Prezident balancuje na hraně a mlží

Když si loni Donald Trump vybral pro svoji první zahraniční cestu Saúdskou Arábii, mělo to symbolizovat jeho zájem na dobrých vztazích s arabskou zemí. Spojené státy pod jeho vedením postupovaly podle nepsané doktríny, která by mohla znít třeba následovně: Nebudu vás poučovat o lidských právech a vy na oplátku budete kupovat naše zbraně. Tak se dala vykládat i Trumpova slova, která pronesl v hlavním městě monarchie Rijádu. „Nejsme tady, abychom říkali jiným lidem, jak žít, co dělat, čím mají být nebo v co mají věřit,“ pravil prezident.

Koncepce mu vycházela náramně. Saúdská Arábie podepsala s USA armádní kontrakt v hodnotě 110 miliard dolarů. Za to stála stranou všech jeho kroků proti muslimským zemím, jakým byl například dekret, jímž zakázal řadě lidí cestovat do USA. Rijád se stal spojencem v tažení proti Íránu a jeho korunní princ Mohamed bin Salmán si i v západních médiích udržoval pověst reformátora, který do ortodoxní země přináší dosud nepoznané novinky – třeba právo žen řídit vůz nebo vstřícnější politiku vůči Izraeli.

Harmonii ve vzájemných vztazích však narušilo zmizení opozičního novináře Džamála Chášakdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu, z nějž je podezřelá vláda arabské země a podle informací unikajících z tureckých vládních kruhů především sám korunní princ Mohamed bin Salmán.

Je FBI v Turecku? Museli by ji pozvat

Trump se ke zmizení žurnalisty přispívajícího například do amerického listu Washington Post vyjádřil minulý týden hned několikrát. Spojené státy podle něj budou žádat odpověď na všechny otázky kolem podezřelého zmizení. Zároveň se ale brání na Saúdskou Arábii uvalit sankce nebo zrušit zmíněný armádní kontrakt. V pondělí Trump zmínil, že saúdský král popřel roli Rijádu na novinářově zmizení. Další podrobnosti by měl na schůzce s lídry monarchie zjistit ministr zahraničí Mike Pompeo.

Tlak na razantní kroky je cítit hlavně z Kongresu. Minulou středu k nim Trumpa vyzvala skupina 20 senátorů, mezi nimiž byli zástupci obou stran a také někteří prezidentovi spojenci (například senátor Lindsey Graham). „Pokud se prokáže, že je to (obvinění vůči Rijádu) pravda, bude následovat odpověď z Kongresu. Bude to (sankce, pozn. red.) takřka jednomyslné. Bude to rychlé a půjde to velice daleko. Mohlo by to zahrnovat armádní zakázky, ale i svazek dalších věcí,“ přisadil si senátor Marco Rubio.

Trump se brání, že takový krok by mohl Spojené státy ohrozit, jelikož by Saúdská Arábie nahradila USA jako poskytovatele armádní výbavy Ruskem nebo Čínou. Zároveň říká, že jeho administrativa nespí. „Máme tam vyšetřovatele a spolupracujeme s Tureckem a upřímně řečeno také se Saúdskou Arábií,“ prohlásil pro svůj oblíbený pořad Fox and Friends, jemuž často poskytuje interview.

Jeho vyjádření však značí, že se Trump – jako už několikrát předtím – zaplétá do svých výroků. Spojené státy měly minulý týden v Turecku pouze právního atašé. Vyšetřovatelé tam podle zdrojů listu Foreign Policy z administrativy nejsou a ani být nemohou. Pravidla FBI totiž jasně vymezují, kdy může operovat na území cizího státu. V tomto případě by agentura musela reagovat na pozvání turecké strany. Ankara sice dostala nabídku pomoci, jenže ji odmítla. Pravdivost Trumpových slov o vyšetřovatelích nedokázala potvrdit ani Rada pro národní bezpečnost.

Když Američané přitvrdí, Rijád zdraží ropu

Rijád mezitím dává najevo, že případné sankce mohou dobré vztahy s USA ohrozit a způsobit globální potíže. Generální manažer Saúdy vlastněné panarabské televize Al-Arabíja Turki Aldhakhil ve svém komentáři nastínil, že možnou reakcí na restrikce ze strany Washingtonu by mohlo být omezení produkce ropy tak, aby její cena vyšplhala ze současných zhruba 80 dolarů za barel na 400 dolarů. To by mělo celosvětový efekt a vedlo ke zdražení nejen pohonných hmot, ale také dalšího zboží, jehož přeprava na ropě závisí. Saúdská Arábie je největším světovým producentem ropy. Produkuje asi 7 milionů barelů suroviny denně.

Zároveň se nabízí to, před čím varuje Trump – tedy přechod od vojenského spojenectví s USA k Rusku nebo Číně. Obavy z kroků Rijádu už přímo s americkým prezidentem probírali zástupci vojenského dodavatele Lockheed Martin, výrobce letecké techniky Boeing nebo těžařské korporace ExxonMobil.

Experti jsou ale k případným razantním opatřením skeptičtí. Peníze ze zahraničí pomáhají Rijádu modernizovat ekonomiku a zbavit se závislosti na ropě. V zemi je stále vysoká nezaměstnanost (asi 13 procent). Například letectvo navíc plně závisí na americké a britské podpoře. Nebylo by jednoduché jej přebudovat tak, aby bylo kompatibilní s ruskými nebo čínskými výrobky.

„Jejich armáda je rovněž závislá na západních součástkách a podpoře,“ sdělil listu New York Times expert na Saúdskou Arábii z think tanku Brookings Institution a bývalý poradce prezidenta Baracka Obamy pro Blízký východ Bruce Riedel.

Turecká hra: Nic nekomentovat, jen vynášet

Džamál Chášakdží zmizel před 13 dny na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Dodnes není jasné, jestli je živý, nebo mrtvý. Deník Washington Post minulý týden informoval, že turecké tajné služby disponují zvukovým i obrazovým záznamem, na němž je zachycena novinářova smrt. O víkendu také proběhly zprávy, že audio záznam tragédie nahrály též Chášakdžího chytré hodinky. Washington Post už dříve zmiňoval údajný plán na Chášakdžího únos a uvěznění.

Saúdská Arábie se od zmizení novináře, jenž dlouhodobě žil v americké Virginii, distancuje. „Džamál není na konzulátu ani v Saúdské Arábii. Konzulát a ambasáda jej hledají,“ prohlásil súdský generální konzul Mohamed al-Otaiba. Za běžných okolností by Chášakdžího osud mohl pomoci objasnit kamerový systém, ten ale během osudného dne nefungoval. Rijád je ze smrti novináře podezřelý i kvůli Chášakdžího údajným vazbám na Muslimské bratrstvo – hnutí, které sponzoruje regionální rival Saúdské Arábie Katar a které Saúdové potlačují.

Zajímavá na celém případu je i role Turecka, které v pondělí vyslalo policisty, aby se saúdským svolením prohledali konzulát a pokusili se najít stopy po zmizelém novináři. Záležitost je pro něj citlivá vzhledem k jeho kauzám ohledně lidských práv a umlčování názorových odpůrců současného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Ankara oficiálně nic nekomentuje, zároveň se ale v tureckých novinách objevuje řada úniků informací z vládních kruhů. V zemi, kde za normálních okolností nemají přístup k informacím od politiků, se nyní i zahraniční novináři dozvídají podrobnosti od nejvyšších tureckých představitelů.