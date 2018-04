To nejdůležitější se nepovedlo. Útok spojenců na Asada příštím chemickým útokům nezabrání

Pondělí, 23. červen 2014: Ze syrského přístavu Latákíja právě odjíždějí lodě s posledními zbytky chemických zbraní, které syrský režim přiznal světu. Náklad bude slavnostně zničen, Sýrie údajně od těchto nehumánních zbraní vyčištěna. Obratná diplomacie toho zmůže mnohem víc, než útoky na několik málo vojenských objektů, dodal k tomu tehdejší americký ministr zahraničí John Kerry. Dnes bohužel víme, že ani jedno řešení není ideální.

Co zmohla Kerryho „obratná“ diplomacie jsme mohli sledovat třeba před rokem v syrské vesnici Chaj Šajchún na severozápadě země. Tu syrská režimní vojska nechala zplynovat, zemřely desítky lidí včetně malých dětí. Nebo před několika týdny, když k podobnému útoku došlo ve městě Dúmá. Bohužel, se stejným výsledkem.

Jenomže ani cílené údery západních raket, které v sobotu ráno obnažily svaly Západu, toho v boji s chemickými zbraněmi mnoho nezmůžou. Spojenecká akce sice zasáhla tři vojenská zařízení, údajně klíčová pro schopnost režimu produkovat chemické zbraně, přesto však zůstává mnoho otázek. Například proč nejsou hlášeny žádné oběti útoku. To buď naznačuje, že zařízení byla během doby útoku kompletně prázdná, anebo již byla opuštěná. Tomu by ostatně nasvědčoval i fakt, že nejsou informace, že by během zásahu došlo k úniku nebezpečných plynů do okolí – jak by se po zásahu stovkou raket země-země a vzduch-země dalo očekávat.

Bez ohledu na to, zda tato vojenská zařízení byla v provozu, či nikoliv, ale faktem zůstává, že stejně jednoduché, jako je pro západní státníky vypálit na Asada své rakety, je i pro Asada přesunout výrobu chemických zbraní jinam.

„Věřím, že jsme zasáhli centrum vývoje chemických zbraní syrského režimu,“ uvedl k účinnosti útoku americký generál Kenneth McKenzie. „To ale neznamená, že by režim nyní nebyl schopen ve svých chemických útocích pokračovat,“ připustil.

Vyrobit si nové chemické zbraně je pro Asadův režim až žalostně jednoduché a žádné sofistikované laboratoře k tomu ani nepotřebuje. K produkci chlorových bomb mu stačí sehnat komerčně dostupný chlor, běžně používaný k dezinfekci vody. „A nervový plyn sarin může být vyráběn téměř kdekoliv,“ dodává deník New York Times s odvoláním na sobotní zprávu francouzské rozvědky.

„Problém u chloru je ten, že je velmi smrtelný, ale na druhé straně velmi potřebný při dezinfekci vody,“ vysvětluje Michael Knights z washingtonského Institutu pro Blízkovýchodní politiku. „Všechny státy ho proto mohou legálně držet,“ dodává.

„Možnost, že byste omezili schopnost režimu tuto látku běžně sehnat, není reálná,“ uzavírá Knight.