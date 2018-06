Totalitní princezna Diana září. Kdyby se Kimovi něco stalo, měla ho zastoupit jeho sestra

Kim Jo-čong v Singapuru měla vlastní doprovod a také vlastní program . Překvapivě se nezúčastnila jednání, která její bratr vedl s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Důvod je podle AP jediný: Pokud by se snad Kim Čong-unovi mělo něco stát, v jednání by pokračovala jeho sestra. To je podle znalců, schopných z nepatrných náznaků vysledovat dění v pchjongjangských kuloárech důkazem, že Kim svou sestru považuje za jediného člověka, který ho je schopen v případě nouze nahradit. Současně se přitom – alespoň zatím – neobává, že by pro něj Kim Jo-čong představovala přímou mocenskou konkurenci.

Fotoeditoři světových médií v posledních týdnech procházejí staré fotky Kim Čong-una a jeho suity. Ukazuje se, že pravidelně přehlíželi jednu všudypřítomnou osobu. Je jí právě Kim Jo-čong. Bratra doprovází prakticky při všech důležitých událostech. Obvykle je ji vidět, jak bratra zpovzdálí pozoruje, jako kdyby ho kontrolovala. Často severokorejskému diktátorovi něco šeptá. V totalitním režimu je samozřejmě zrádné cokoliv vyvozovat z pár fotek, přesto se ale zdá, že mezi sourozenci je blízký a důvěrný vztah. Takový vztah, který mezi mužem v pozici absolutního vládce a jiným mužem prostě není možný.

Důvěrný vztah se mezi sourozenci vytvořil pravděpodobně během společného studia na střední škole ve švýcarském Bernu. Tam bratr a sestra žili životem běžných žáků – sice na prestižní škole a s určitými bezpečnostními omezeními odpovídajícími jejich statusu, ale přece jen v daleko volnější atmosféře, než jaká panuje v Pchjongjangu. Není těžké si představit, že společné zážitky sourozence mimořádně sblížily.

Politický vzestup

Do roku 2010 se Kimova sestra prakticky neobjevovala na veřejnosti. Traduje se, že její zapojení do mocenského aparátu severokorejského režimu odstartovalo v roce 2007, kdy se Kim Jo-čong měla poprvé zapojit do nízké pozice v rámci strany. Od roku 2008 se prý podílela na přechodu Kim Čong-una k moci poté, co jejich otec utrpěl dvě mrtvice. Poprvé se objevila na fotografiích v médiích na 3. konferenci Korejské strany práce v roce 2010. Když ale v prosinci roku 2011 zemřel její otec, opět se stáhla do ústraní. Po tříletém hluchém období, během něhož si její bratr upevňoval moc, se Kim Jo-Čong znovu objevila na veřejnosti. V březnu 2014 doprovázela Kim Čong-una během voleb do Nejvyššího lidového shromáždění.

Od té doby hvězda Kim Jo-Čong začala stoupat vzhůru. Ještě téhož roku na podzim jí podle neoficiálních informací bylo svěřeno vedení země, zatímco se Kim Čong-un potýkal se zdravotními problémy. Na konci roku 2014 byl Kim Jo-Čong svěřen další důležitý úkol - byla jmenována do čela stranického odboru propagandy a agitace jako viceprezidentka.

Další mocenský posun nastal loni v říjnu, když ji ústřední výbor vládnoucí Korejské strany práce zvolil kandidátkou svého všemocného politického byra. Tento krok dle pozorovatelů naznačuje, že se Kim Jo-čong těší u bratra nemalé důvěry. To ostatně také ukázalo dění posledních dní. Podle dostupných informací se Kim Jo-čong daří i v osobním životě. Zkraje roku 2015 se údajně vdala za syna stranického místopředsedy Čou Songa; v květnu loňského roku měla porodit dítě.

Totalitní hvězda

Prostý výčet politických úspěchů ale neříká nic o tom, jak výraznou postavou se Kim Jo-čong globálně v poslední době stala. Začalo to na poslední zimní olympiádě. Tam na sebe Kim strhla všechnu pozornost. Novináři z ní byli u vytržení a objektivy kamer a fotoaparátů ji sledovaly na každém kroku. Jedna z nejviditelnějších žen severokorejského režimu za sebou zanechala velkou stopu, všechny totiž ohromila svým vřelým a na Severní Koreu nebývale skromným vystupováním. Média si všímala i jejího velmi jemného líčení a strohého tmavého oblečení.

Deník Washington Post napsal, že „politická princezna a první sestra Severní Koreje“ nejevila žádné znaky typické pro KLDR, jako je okázalá ukázka moci a bohatství. Svou skromností udělala dojem na novináře a především na jihokorejské návštěvníky olympijských her, kteří od delegace ze severu příliš dobrého nečekali.

Na pozadí nadšení z pohledné a milé severokorejské političky ale zaniká fakt, že Kim Jo-čong sice předvádí „vlídnou tvář“ a je jakousi vyslankyní dobré vůle, přitom ale žádnou dobrou vůli neprojevuje. Nutno poznamenat, že šikovnější šéfku propagandy si severokorejský diktátor vybrat nemohl.