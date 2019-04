Třaskavé spojení: Evropští politici se bojí vazeb rakouské vlády na identitáře | info.cz

Krajně pravicové a protimigrační hnutí identitářů (IBÖ) se dostalo do centra pozornosti v souvislosti s vyšetřováním atentátu, při němž pravicový extremista v polovině března ve dvou mešitách na Novém Zélandu postřílel 50 lidí. Při vyšetřování pak vyšlo mimo jiné najevo, že vrah nejen veřejně sympatizoval s rakouskými identitáři, ale věnoval jim i finanční dar ve výši 1 500 eur (40 000 korun). Toto hnutí bojuje proti „ztrátě identity“ původních evropských národů kvůli rostoucí migraci z muslimských zemí a příliš vstřícné imigrační politice.

Spojení novozélandského vraha s identitáři vedlo novináře i vyšetřovatele k tomu, aby činnost této organizace důkladně prověřili. A přitom se potvrdily i úzké vazby některých členů rakouské vládní strany Svobodných na toto hnutí. Deník OÖ Nachrichten odhalil, že IÖB má v Linci pronajaté prostory ve vile patřící spolku, který má silné vazby na FPÖ a jeho členy jsou jak linečtí radní za tuto stranu, tak několik městských zastupitelů.

Navíc se ukázalo, že identitářům vyjádřily v minulosti sympatie i politické špičky Svobodných. Předseda FPÖ a současný rakouský vicekancléř Heinz Christian Strache dříve pochválil jejich myšlenky na sociálních sítích, v tisku se dokonce objevily fotografie Stracheho se dvěma identitáři u jednoho stolu. V roce 2016 Strache hájil na facebooku identitáře před „zbytečně nenávistnou“ kampaní. „Ve skutečnosti jsou to aktivisté v nelevicové občanské společnosti,“ uvedl tehdy předseda Svobodných.

Současný rakouský ministr vnitra za Svobodné Herbert Kickl byl zase před třemi roky hostem vídeňského kongresu „Obránci Evropy“, spoluorganizovaném mimo jiné právě identitáři. A nyní má jako hlavní šéf rakouské policie a tajných služeb dohlížet na vyšetřování možných vazeb novozélandského atentátníka právě na ty, kterým nedávno přednášel a byl s nimi naladěn na společnou notu. Novozélandský vrah totiž nejen poslal rakouským identitářům peníze, ale zároveň Rakousko v rámci své cesty po několika evropských zemích loni na podzim také osobně navštívil.

Německý europoslanec a zahraniční expert německé CDU Elmar Brok proto přišel s varováním, že pravicoví extremisté mohou přes své kontakty v rakouské vládě infiltrovat evropskou bezpečnostní politiku. „Musíme se ptát sami sebe, zda může Německo sdílet tajné bezpečnostní informace s rakouským ministrem, který těmto kádrům dokonce přednášel své názory,“ uvedl Brok s odkazem na účast Kickla na vídeňském kongresu „Obránci Evropy“.

Podobné obavy vyjádřili i někteří další evropští politici. Rakouský magazín Profil přinesl rozhovor se šéfem zahraničního výboru britského parlamentu Tomem Tugendhatem, který také zpochybnil důvěryhodnost Rakouska v boji proti pravicovému extremismu a terorismu. „Je velmi obtížné důvěřovat organizaci, jako je rakouské ministerstvo vnitra, pokud je vedená politikem FPÖ,“ uvedl Tugendhat, jehož rodiče museli z Rakouska uprchnout před nacismem. Německý bulvární deník Bild pod svůj článek zvolil titulek, který podle něj vystihuje názor i mnoha dalších evropských politiků: „Žádné tajné informace pro rakouského ministra!“

Odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Rakouský kancléř za lidovou stranu Sebastian Kurz se jasně distancoval nejen od identitářů, ale i od sympatií, které jim v minulosti vyjádřili jeho koaliční partneři. „Pravicový extremismus nesmí mít místo v žádné politické straně, a je úplně jedno v jaké,“ uvedl Kurz. Identitáři podle něj pracují s ideologií, která je velmi „sporná“, navíc se v minulosti několikrát prokázalo, že jsou připraveni i k použití násilí.

„V tomto ohledu očekávám, že neexistují žádné vazby identitářů na politické strany, včetně našich koaličních partnerů,“ prohlásil Kurz s jasným vzkazem pro FPÖ. A Svobodní ho vyslyšeli a ve svých názorech na IBÖ zcela otočili. Zřejmě v obavě z vládní krize a rozpadu koalice se začali od indentitářů distancovat. „S identitáři nemáme nic společného,“ uvedl Strache. Odkázal na rozhodnutí stranického předsednictva, které rozhodlo o tom, že kdo je jakkoliv aktivní v identitárním hnutí, nemůže mít v FPÖ žádnou stranickou ani politickou funkci. Toto pravidlo podle něj platí i pro zaměstnance stranického aparátu. Vláda v čele se Sebastianem Kurzem mezitím ohlásila, že hledá právní způsob, jak činnost hnutí identitářů v Rakousku zakázat.

Identitáři nečelí snaze o zákaz nebo potrestání v Rakousku poprvé. Už loni v létě nařídilo státní zastupitelství ve Štýrském Hradci u některých jeho členů domovní prohlídky, pozdější žaloby na 17 členů hnutí kvůli údajné kriminální činnosti však skončily neúspěchem. Všichni žalovaní byli soudem osvobozeni, i když soudce jejich činnost označil za pohyb „na hraně zákona“.

Současný poprask kvůli údajnému spojení FPÖ s hnutím, kterému poslal peníze novozélandský atentátník, však má i další nečekané důsledky. Pokud chtěl vrah 50 lidí z Nového Zélandu podpořit pravicový extremismus v Rakousku, dokázal nakonec pravý opak. A to z několika důvodů. „Kauza poškozuje FPÖ výrazně už dnes, protože důkazy o úzkém personálním propojení Svobodných a identitářů skutečně existují,“ řekl INFO CZ linecký novinář a komentátor Manfred Maurer, který se specializuje na extremistická hnutí z levé i pravé části politického spektra.

Identitáři dosud působili v Rakousku jako jedno z mnoha uskupení, která kritizují údajně přebujelou migraci a mají protimuslimské a protiimigrační zaměření. Fakt, že jim ale vyjádřil sympatie i pachatel atentátu s padesátkou obětí, však z tohoto hnutí ze dne na den udělal v očích mnoha politiků „spojence vraha“ a takřka teroristickou organizaci s nebezpečným potenciálem do budoucna. A to i přesto, že identitáři prostřednictvím svého mluvčího útok odsoudili.

Do velmi nezáviděníhodné situace se však dostali především rakouští Svobodní. Protože kancléř Kurz na ně kvůli spojení s identitáři vytvořil masivní tlak a nepřímo pohrozil rozpadem koalice, museli se zástupci FPÖ od identitářů jasně distancovat. „A příznivci identitárního hnutí, kteří dosud patřili v mnoha případech mezi voliče Svobodných, na to reagují rozzlobeně. Vidí totiž nyní Svobodné jako zrádce, kteří své názory mění podle toho, jak se jim to právě hodí,“ uvedl Manfred Maurer.