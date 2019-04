Trestaný ideolog francouzské pravice označil arabská jména za nástroj islamizace. Sám má alžírské kořeny | info.cz

Šedesátiletého Zemmoura, jenž píše jednou týdně sloupky do magazínu pravicového listu Le Figaro a má svůj televizní pořad, lákala nejenom Marion Le Penová, ale i umírněná pravice – šéf Republikánů Laurent Wauquiez novináře pozval v lednu na stranický sjezd a k „diskuzi o francouzské historii“.

U některých straníků to ale vyvolalo odpor: „Naše Francie nebude nikdy Francií Zemmoura a hlasatelů úpadku, kteří nostalgicky vzpomínají na patriarchální společnost, která už není, a jsou přesvědčení, že včera bylo lépe a zítra bude hůře,“ napsala na Twitteru šéfka regionu Ile-de-France Valérie Pecresseová.

Notre France ne sera jamais celle de Zemmour et des déclinistes, nostalgiques d’une société patriarcale qui n’est plus, persuadés que c’était mieux hier et que ce sera pire demain. Notre France c’est celle d’une Marie Curie, d’une Genevieve Anthonioz-Gaulle, d’une Simone Veil! pic.twitter.com/i0dqVDB1YE