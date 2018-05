Třetí nejmocnější muž Vatikánu před soudem. Viní ho ze sexuálního zneužívání dětí

Melbournský soud rozhodl o zahájení soudního řízení s kardinálem po předběžných výsleších, které trvaly čtyři týdny. Svědci při nich vypovídali v utajení prostřednictvím videokonference.

Obžaloba kardinála Pella viní ze sexuálního zneužívání dětí. K incidentům mělo dle BBC dojít v 70. letech v australském městu Ballarat, kde Pell působil jako kněz, a také v 90. letech v Melbourne, kdy už byl z Pella arcibiskup. Pell údajně osahával chlapce v bazénu a objevil se před nimi nahý.

Kardinál obvinění popírá. „Jsem nevinný, obvinění jsou nepravdivá. Celá idea sexuálního obtěžování je pro mě odporná,“ hájil se už loni Pell.

Kardinál Pell je silným zastáncem tradičních katolických hodnot - hájí konzervativní stanovisko v otázce manželství osob stejného pohlaví i antikoncepce a je pro zachování kněžského celibátu. Do Říma jej papež František povolal v roce 2014 v důsledku skandálů kolem Vatikánské banky. Pokladník Vatikánu Pell je od loňského roku na dovolené, kterou si vzal, aby se mohl proti zmíněným obviněním ve své vlasti obhajovat.

Pellovu pověst dlouhodobě poškozovala už obvinění, že postupoval nesprávným způsobem v případech zneužívání dětí jinými duchovními v době, kdy sloužil jako arcibiskup v Melbourne a později v Sydney. Údajně kněze Geralda Ridsdala, který byl později odsouzen za sexuální zneužití 54 dětí, přesouval z farnosti do farnosti, místo aby se obrátil na policii. Prý se také pokoušel získat mlčení jedné z obětí úplatkem.

Soud s australským kardinálem je další v řadě skandálů sexuálního zneužívání v katolické církvi. Při lednové návštěve v Chile šokoval svět papež František tím, že se zastal biskupa Juana Barrose, který údajně kryl zneužívání nezletilých kněžími. Vysloužil si za to silnou kritiku. Později se za svá slova omluvil a poslal do Chile nejuznávanějšího odborníka Vatikánu na sexuální zločiny, maltského arcibiskupa Charlese Sciclunu, aby případ vyšetřil. Výsledky vyšetřování by mohly být známé v květnu. V dubnu pak papež přiznal, že při posuzování případu „vážně pochybil“.