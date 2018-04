Třicet minut pro Merkelovou. Trump znovu apeloval na země NATO, aby víc přispívaly na obranu

Trump Merkelovou uvítal u vchodu do Bílého domu, poté společně odešli jednat do Oválné pracovny. Ještě před příjezdem kancléřky Trump upozornil na to, že oba mají nabitý program, což jejich setkání omezuje. Pro pracovní debatu bylo vyhrazeno třicet minut, následoval společný oběd a společná tisková konference.

Trump na tiskové konferenci řekl, že s Merkelovou mluvil o bezpečnosti Evropy a o odpovědnosti Evropanů za svou obranu. Dodal, že státy NATO musí odvádět na armádu dvě procenta HDP, jak se aliance dohodla.

Tento závazek neplní většina zemí včetně Německa nebo Česka. Merkelová prohlásila, že Německo se k tomuto cíli postupně přibližuje a příští rok chce země investovat do obrany 1,3 procenta HDP, což je více než v uplynulých letech.

Spojené státy opakovaně upozorňují na to, že dostatek financí na obranu odvádí jen několik zemí. Česká republika v současné době na armádu vydává kolem jednoho procenta HDP, dvou procent chce dosáhnout do roku 2024.