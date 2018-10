Trident Juncture 2018: Klíčové otázky a odpovědi o největším cvičení NATO od konce studené války

Severoatlantická aliance dnes zahájila největší cvičení od konce studené války. Účastní se ho na 50 tisíc vojáků ze tří desítek zemí, včetně České republiky. NATO jím chce vyslat signál Rusku, že v Evropě se už nebude opakovat situace na Ukrajině v roce 2014. Níže najdete to nejdůležitější, co byste o manévrech Trident Juncture 2018 měli vědět.

Proč je cvičení Trident Juncture 2018 tak důležité?

Obvykle se uvádí, že kvůli své velikosti, protože jde o největší cvičení NATO od konce studené války. Tedy od konce soupeření se Sovětským svazem. Ve skutečnosti jde ale hlavně o vzkaz do Moskvy, že Severoatlantická aliance je jednotná a dokáže se rychle postavit případnému útoku. NATO se obává, že Moskva se může pokusit obsadit část cizího území. Ať již přímo nebo nepřímo, jako to udělala na Ukrajině v roce 2014. Důvodem pro tento agresivní krok může být například zhoršená situace uvnitř Ruska a snaha zvýšit domácí podporu vládě či snaha části státního aparátu získat „body“ v soupeření uvnitř ruské vlády.

Za druhé, jde nejen o velké pozemní cvičení, ale také o velké námořní cvičení. Má to ukázat Rusku, že i když v posledních letech výrazně posilovalo svoji baltskou flotilu, může sem NATO poslat adekvátní síly. Mimochodem, jeden z fiktivních scénářů konfrontace mezi NATO a Ruskem zvažovaný experty v posledních letech začínal právě námořní akcí na Baltu a končil prohrou Západu kvůli neschopnosti vyslat do této oblasti posily.

Za třetí, jde zřejmě také o ukázku toho, že NATO dokáže izolovat Rusko od snadného přístupu k Atlantickému oceánu. Přes něj totiž vedou důležité zásobovací trasy, kudy by byl v případě velkého konfliktu přepravován materiál i vojáci ze Spojených států do Evropy.

Co je námětem cvičení?

Nacvičuje se obrana členské země NATO proti obojživelnému útoku ze strany sousední velmoci. Uvedená země, fakticky Norsko, pak ve scénáři cvičení požádá ostatní země o pomoc, ty přisunou své jednotky, a postupně vytlačí útočníka a „obnoví suverenitu“ obsazené země. Jasně jde o nácvik pro případ útoku Ruska, i když norští představitelé tvrdí, že je to nepravděpodobný scénář. „V posledních letech se bezpečnostní situace v Evropě výrazně zhoršila,“ prohlásil generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. „Scénář je fiktivní, ale to, co se (při cvičení) naučíme, bude velmi reálné.“

Konkrétně jde zaprvé o nácvik přesunu velkého množství vojáků a techniky po silnici i železnici (vojáci, letouny a vozidla zamířila na 27 míst v Norsku, odkud jsou přesouvány dále) a jejich následné rychlé nasazení do boje. Jde o test nové strategie NATO zaměřené na rychlé přesuny a zvýšenou bojeschopnost. Za druhé jde o zkoušku spolupráce mezi různými armádami a jejich technikou. A za třetí se NATO snaží vyzkoušet boj v tvrdých podmínkách na severu Evropy a schopnost koordinovat zásah vojáků s civilními úřady.

Infografika: výdaje na obranu zemí NATOautor: info.cz

Proč se cvičení koná právě teď?

Cvičení je odpovědí na rozsáhlé ruské cvičení Východ 2018, které se konalo v září na Dálném Východě. A na posilování ruských sil v Baltském moři a stavbu základen v této oblasti. Má ukázat, že Severoatlantická aliance je připravena bránit své členy i další spojence a reagovat rychle. Cvičení přichází v době zhoršujících se vztahů Západu a Ruska. James Amadeo, bezpečnostní expert z amerického think-tanku American Foreign Policy Council, popsal manévry pro deník The Hill jako signál ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, že NATO je odhodláno bránit své spojence. I přes nedávné debaty uvnitř aliance ohledně placení nákladů na obrany i rozpory mezi členskými zeměmi v dalších politických otázkách, jako je mezinárodní obchod či přístup k uprchlíkům.

Jaká je reakce Ruska na zahájení cvičení NATO?

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu obvinil NATO z „útočných manévrů“ na ruských hranicích a konstatoval, že aktivita Severoatlantické aliance dosáhla „vysoké úrovně, která je bezprecedentní od konce studené války“. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová řekla, že NATO „lehkomyslně řinčí zbraněmi“ a prohlásila, že Rusko přijme „nutná odvetná opatření k zajištění své bezpečnosti“. Do severního Atlantiku zamířily dvě ruské korvety.

Jaká je vojenská strategie Ruska vůči NATO není úplně jasné. Každopádně je Západ považován v Kremlu za hlavního nepřítele Ruska a část ruských generálů i politiků je přesvědčena, že kdekoliv Západ něco získá, je to prohra Ruska. Vojensky zřejmě současné Rusko sází na hybridní válku, tedy balancování na pokraji války a míru a využití všech i nevojenských prostředků, od místních či uměle vytvořených separatistů a po válku v kybernetickém prostoru. Vojensky je sice Rusko celkově výrazně slabší než NATO, jenže dokáže mnohem lépe zkoncentrovat své vojáky a techniku a získat tak na bojišti převahu.

Část západních expertů se obává, že Rusko sází na tak zvanou „deeskalaci eskalací“. Po úspěšném útoku, například v Pobaltí či na Polsko, použije k zastavení protiútoku slabší jadernou zbraň. Tím zastaví masivní protiútok, protože podle této doktríny Západ nebude riskovat další použití nukleárních zbraní nebo dokonce velkou jadernou válku. I když je vojensky silnější. Pak by podle této doktríny následovalo jednání, kdy by si útočník podržel část svých zisků. NATO proto trénuje rychlý zásah konvenčními silami, než může vůbec dojít k „deeskalaci eskalací“.

INFOGRAFIKA: Evropské armádyautor: Info.cz

Jak velké je nynější cvičení?

Půjde o největší cvičení NATO od dob studené války, tedy konfrontace mezi Západem a Sovětským svazem. Zúčastní se ho zhruba 51 tisíc vojáků i civilních zaměstnanců ze všech zemí NATO a také vojáci z Finska a Švédska. Nasazeno bude 250 letadel, 65 lodí a zhruba deset tisíc vozidel. Cvičení se zúčastní i americká letadlová loď Harry Truman, která byla spuštěna na vodu v roce 1996.

Jak dlouho bude cvičení trvat a kde bude probíhat?

Trident Juncture 2018 probíhá od 25. října do 7. listopadu 2018. Bude probíhat ve střední a východní části Norska a v přilehlých částech severního Atlantiku a Baltského moře včetně Islandu a vzdušného prostoru Finska a Švédska. Velitelem je americký admirál James G. Foggo, bývalý velitel námořnictva Spojených států, dnes šéf velitelství NATO v Neapoli.

Jaké je zapojení České republiky?

Cvičení se zúčastní vojáci z 25. raketového pluku ze Strakonic se 70 kusy techniky.