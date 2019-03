Tropický Trump z Brazílie se potká s tím pravým. Vyřeší spolu Venezuelu?

Do nejvyšších funkcí je vynesla podobná témata, brazilskému prezidentovi se dokonce začalo přezdívat Tropický Trump. V úterý se Jair Bolsonaro setká s prvním mužem Spojených států Donaldem Trumpem v Bílém domě. Schůzka má symbolicky restartovat vztahy obou zemí a klíčová může být také pro další vývoj ve Venezuele.

Oba se dají zařadit do kategorie pravicových populistů. V programech akcentují konzervativní hodnoty a nacionalismus, jsou aktivní na Twitteru a nelichotivé články v médiích označují za falešné zprávy. Jair Bolsonaro kdysi o Donaldu Trumpovi dokonce prohlásil, že je jeho vzorem a v mnoha ohledech i vzorem pro Brazílii. V úterý se oba muži potkají v Bílém domě.

Bolsonaro přiletěl na státní návštěvu USA už v pondělí. Setkání s Trumpem má být symbolickým novým začátkem vzájemných vztahů mezi Spojenými státy a největší jihoamerickou zemí. Brazílie přitom dosud nebyla k Washingtonu dvakrát vstřícná. Opakovaně hlasovala proti jeho návrhům v OSN. Ani vzájemný obchod nekvetl. Výměna mezi zeměmi dosahuje ročně asi 100 miliard dolarů, což je šestkrát méně než v případě obchodu mezi Brazílií a Mexikem.

To vše by se nyní mohlo změnit. „Schůzka Bolsonara s Trumpem může značit začátek ekonomické a politické transformace v Brazílii,“ glosoval na stránkách listu Financial Times šéf Brazilského institutu ve Washingtonu Paulo Sotero. „Je mnoho prostoru pro zlepšení v dialogu mezi dvěma největšími zeměmi na americkém kontinentu,“ dodal.

Spojenci pro politiku i byznys

Optimismus zní z obou stran. Bolsonaro deklaroval zájem na vybudování pevného partnerství. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo označil setkání jako příležitost ke změně, Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton dokonce hovořil o historické šanci spolupracovat v mnoha oblastech od ekonomiky po bezpečnost.

Očekávání USA a Brazílie od schůzky se liší. Ta brazilská spojuje spíše diplomatická linie. Bolsonaro jede do Bílého domu s cílem zvrátit dosavadní příklon země ke skupině BRICS, v níž je také Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Rád by získal americkou podporu pro připojení Brazílie k Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a odjel s deklarací, že země je největším spojencem USA mimo NATO.

Američané přitom jdou primárně po byznysové linii. V zemi vidí velké investiční příležitosti. Summit by měl otevřít dveře americkým firmám, které by mohly investovat do těžby uranu nebo nových jaderných elektráren. Výsledkem setkání by mohla být i dohoda nad komerčním využitím kosmodromu Alcantara, k čemuž byly předchozí brazilské vlády neochotné.

Invaze do Venezuely zřejmě nebude

Klíčovým bodem, který zajímá oba státníky, je však situace ve Venezuele. Bolsonaro bodoval ve volbách i díky kritice migrace a socialistické diktatury v zemi. Brazilci se obávali, že by je jeho případný levicový konkurent mohl uvrhnout do stejné chudoby. Od nástupu do funkce 1. ledna se ale nic nezlepšilo, naopak. Venezuelská krize vygradovala masovými protesty proti Madurovi, krvavými zákroky režimu a ještě silnějším potravinovým nedostatkem.

Nedá se ale čekat, že by se státníci shodli třeba na vojenské intervenci do země, o níž se v uplynulých týdnech mluvilo. Rád by ji viděl například šéf venezuelské opozice Juan Guaidó. Brazilská administrativa se zatím kloní spíše k řešení prostřednictvím dialogu.

O intervenci dříve uvažovaly Spojené státy, ale též Trump naráží jednak na domácí odpor, ale především na neochotu dalších latinskoamerických zemí. „Brazílie upřednostňuje vyjednání politického řešení, které by minimalizovalo politickou nestabilitu v regionu,“ komentuje Sotero.

Jde možná až o překvapivě opatrný postoj. Bolsonaro a někteří lidé z jeho okolí možnost použití síly v kampani naznačovali, když mluvili o „osvobození“. Jenže příznivce razantních řešení v prezidentském křesle začali držet na uzdě jeho spolupracovníci s více pragmatickým pojetím politiky. Intervenci vyloučil například viceprezident Hamilton Mourao, jenž patří k hlavním propagátorům diplomatické cesty. Podobně se jeho křídlu podařilo zmírnit prezidentovu kritiku Číny.

Sázka na Bannona

Na vstřícnosti vůči USA se ale dotyční shodnou. Snaha naklonit si Trumpa je vidět i na zdánlivých detailech. Na pondělní večeři v předvečer summitu pozvali Bolsonaro a jeho lidé někdejšího hlavního stratéga Bílého domu Steva Bannona.

Krok je to přinejmenším riskantní, jelikož se Bannon a Trump nerozešli v dobrém. Prezident svého kdysi klíčového muže propustil a ten o něm následně pronesl několik ostrých poznámek, což Trump nesl nelibě. Bannon ale pomohl Trumpa do Bílého domu vůbec dostat a jeho rady mohou být pro novou brazilskou administrativu cenné.

Bannon se vedle Bolsonara neobjevil náhodou. Někdejší šéfredaktor krajně pravicového amerického webu Breitbart udržuje spolupráci s prezidentovým synem Eduardem. Před měsícem jej jmenoval ambasadorem svého hnutí The Movement pro Jižní Ameriku. The Movement má spojovat strany a politiky odmítající globalismus a podporující populistická a nacionalistická řešení.