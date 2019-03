Trump chce Číňany dotlačit k odběru zboží z USA. Americký byznys proti tomu protestuje

Nová obchodní dohoda mezi Čínou a Spojenými státy by mohla být hotová už na konci dubna. Tvrdí to list The New York Times. Americký prezident Donald Trump chce, aby mimo jiné vedla k rychlému snížení obchodního deficitu s Čínou. Američtí výrobci z toho ale takovou radost nemají.

Americký prezident Donald Trump tlačí Peking k tomu, aby se zavázal nakoupit americké zboží a služby za víc než bilion dolarů. Mělo by to postupně snížit obchodní deficit mezi Spojenými státy a Čínou, který loni dosáhl výše 222,6 miliard dolarů v neprospěch USA. Součástí čínského závazku má být například nákup amerického zemního plynu, sójových bobů či polovodičových čipů. Americké firmy a výrobci s tím ale nejsou spokojeni. Obávají se, že to nakonec nepovede k vyššímu odbytu jejich produkce.

Jde totiž o papírové sliby. Například v oblasti vývozu zkapalněného zemního plynu nemají Spojené státy dostatek nezbytných terminálů. Jejich výstavba přitom trvá řádově roky, takže vývoz plynu se v nejbližších letech nejspíš výrazněji nezvýší. Pokud jde o sójové boby, čínští vyjednavači jsou prý ochotni zavázat se k odběru 10 milionů tun sóji. Před vypuknutím současných americko-čínských sporů ale Čína odebírala i 30 milionů tun amerických sójových bobů ročně.

Proti závazku Číny odebírat americké polovodiče – Číňané nabídli USA odkup součástek až za 200 miliard v průběhu šesti let – dokonce protestovali podle listu The Wall Street Journal právě výrobci. Nemají totiž výrobní kapacity na to, aby mohli dostatečně zvýšit dodávky čipů vyráběných přímo v USA. Z technických důvodů i kvůli ceně by museli otevřít nové továrny v Číně, kde by se součástky buď vyráběly celé, nebo přinejmenším dokončovaly. Další možností je, že by se výrobky kompletovaly v jihovýchodní Asii. Například v Malajsii, kde se testují výrobky, které dodávají do Číny třeba americké firmy Microsoft a Micron.

Americký počítačový a elektronický průmysl si navíc stěžuje, že mu v rozvoji překáží i nyní platná cla na dovoz čínského zboží. Stejně jako případná omezení čínského vývozu, pokud se k němu Peking zaváže. Podle nedávno zveřejněné studie, kterou pro Americkou obchodní komoru vypracovala firma Rhodium Group, cla na dovoz čínského zboží do USA snižují konkurenceschopnost amerického IT průmyslu. Američtí výrobci se totiž spoléhali na dovoz levného materiálu a polotovarů z Číny. Jejich zdražení o nová cla vedlo k tomu, že americké výrobky vytlačují z některých trhů zahraniční konkurenti.

Americký průmysl a jeho největší a nejvlivnější lobbistická organizace – Americká obchodní komora – upozorňují, že by bylo největší pomocí uvolnění různých bariér v obchodu s Čínou, konec státních dotací pro čínské podniky a konec krádeží a zneužívání amerického duševního vlastnictví v Číně. Zda toto bude součástí nové obchodní dohody, kterou chce co nejdříve dokončit Donald Trump, není zcela jasné. List The New York Times tvrdí, že Číňané jsou ochotni se k tomu zavázat. Otázkou ovšem zůstává, jak zajistit, aby Peking své závazky taky dodržoval v praxi.