Trump chce držet migranty v Mexiku. Plánuje další kontroverzní změnu pravidel

Migranti cestující přes Mexiko do USA zřejmě už brzy budou muset čekat na hranicích delší dobu, než je tomu nyní. Americký prezident Donald Trump plánuje změnit pravidla pro vyřizování žádostí o azyl. Zatímco nyní zadržení běženci čekají a amerických detenčních zařízeních, nově by museli až na výjimky zůstávat v Mexiku.

Americké zákony nyní nařizují, že pohraniční stráž umisťuje zadržené migranty do detence, kde zůstanou až do chvíle, než získají azyl, nebo soud rozhodne o jejich deportaci. Nový plán s názvem „Zůstaňte v Mexiku“ počítá se změnou dosavadní praxe. Stráž by měla migranty od hranic vracet zpět do Mexika, kde by museli zůstat po celou dobu azylového řízní. To v praxi trvá měsíce, někdy i rok.

Výjimku mají mít pouze lidé, kterým prokazatelně bude v Mexiku hrozit nebezpečí. Otázkou je, kolik takových případů bude a jak se budou posuzovat. Faktem přitom je, že mexická hranice s USA, obzvlášť ta ve státě Baja California, je často podobně nebezpečná jako místa, odkud migranti utíkají.

Pokud Trumpova administrativa plán skutečně prosadí, půjde o jednu z největších změn imigrační politiky, jakou prezident udělal. List Washington Post o připravované změně informoval krátce poté, co soud pozastavil platnost jiného Trumpova kontroverzního opatření – dekretu, jenž automaticky zamítal žádosti o azyl migrantů, kteří nelegálně překročili hranici USA.

Verdikt vyvolal slovní přestřelku mezi Trumpem a šéfem Nejvyššího soudu USA Johnem Robertsem. Prezident označil soudce Odvolacího soudu Jona Tigara, jenž rozhodl o pozastavení dekretu, za „Obamova soudce“, proti čemuž se Roberts ohradil s odkazem na nezávislost justice. „Pardon, ale opravdu máte Obamovy soudce, a ti mají hodně odlišný pohled než lidé, kteří jsou pověřeni správou naší bezpečnosti,“ napsal Trump na Twiteru.

Zdroje Washington Post z administrativy ale varují, že nový Trumpův plán může narazit i jinde než u soudu. Smělé nápady se nemusí zamlouvat Mexiku, pro nějž by znamenaly velké náklady navíc. Není jasné, zda Trumpova administrativa jednala s nastupující mexickou vládou a prezidentem Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem, jenž se ujme funkce 1. prosince. Bílý dům návrh blíže nekomentoval, jen upozorňuje, že je zatím ještě v přípravné fázi, nikoli před realizací.

Frustrace v karavaně roste

Trump novinky plánuje v reakci na migrační karavanu, která postupně dochází k hranicím Spojených států. V Tijuaně, která bezprostředně sousedí s hraničním přechodem v San Diegu, už je více než 6 tisíc lidí. Další mají dorazit v následujících dnech. Úřady v Tijuaně očekávají, že do města přijde přes 10 tisíc osob.

Počet lidí dělá starosti i úředníkům, kteří mají na starost jejich ubytování. Pod vlivem Trumpova zrušeného dekretu se většina lidí rozhodla zůstat v Mexiku a žádat o azyl legální cestou, čímž nebývale zatěžují současnou infrastrukturu. Americká strana však odbavuje zhruba 60 až 100 žádostí denně, což by znamenalo, že mnozí budou čekat na vyřízení i půl roku.

V karavaně i mezi obyvateli Tijuany narůstá se zvětšujícím se počtem příchozích frustrace. Migranti si stěžují, že se k nim USA chovají jako k lidskému odpadu nebo ke zvěři. Poukazují na Trumpova slova o invazi nebo nepodložená tvrzení o 500 zločinců. Podivují se nad velkým množstvím deportací zpět do zemí, odkud odešli a které vnímají jako nebezpečné.

Běženci tvrdí, že je k cestě přiměla žalostná bezpečnostní situace v Hondurasu, Guatemale nebo v Salvadoru, odkud pochází většina karavany. Další zase doufají, že uniknou z chudoby zmíněných zemí a najdou v USA práci, díky níž budou moci posílat peníze příbuzným.

Pokus plavce zmařili strážníci na vodních skútrech

Migranti nyní zvažují možnosti, které jim dalo pozastavení Trumpova dekretu. Někteří už se dopředu zajímají o možnost práce v Mexiku. Příležitosti jim nabízí i sama vláda. Pokud by nedostali azyl v USA, chtějí jej získat v Kanadě.

Obecně se shodují, že nechtějí porušit americké zákony a počkají podle původního plánu v Tijuaně. Objevil se ale i případ muže, jenž se pokusil hranici přeplavat. Pětice strážníků jej s pomocí vodních skútrů, člunů a dronů dopadla.

Kvůli podobným případům poslal Trump na hranice 6 tisíc vojáků, kteří dostali povolení použít sílu proti případným potížistům útočícím na členy pohraniční stráže. Původní spekulace o svolení použít zbraně ale ministr obrany James Mattis vyvrátil. „Nemají zbraně v rukou, není to ozbrojená složka,“ prohlásil Mattis, jenž dodal, že mají sloužit jako nástroj ochrany strážníků.

Armáda také nebude mít právo dopadené lidi uvěznit. Mattis připustil možnost zadržení v rámci minut, nikoli hodin, s tím, že musí následovat předání do rukou stráže. Až ta může migranty poslat do vazby.