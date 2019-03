Trump chce islamisty zavírat na obávané Guantánamo, tvrdí televize. Evropa mu s teroristy nechce pomoci

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že by zahraniční radikály z bojů po boku teroristického hnutí Islámský stát (IS) internovala na své základně Guantánamo na Kubě. Dnes o tom informovala televize ABC News. Americký republikánský prezident tento měsíc vyzval Evropany, aby se o své zradikalizované občany postarali, ti se ale k prezidentovu návrhu stavějí zdráhavě.

Zatímco Trumpův demokratický předchůdce Barack Obama usiloval o uzavření věznice v Guantánamu, kde Spojené státy zadržují osoby podezřelé z terorismu, Trump během volební kampaně zdůrazňoval význam tohoto zařízení pro americkou bezpečnost. Jako prezident ale Trump nikoho na Guantánamo nepřevezl, což by se nyní mohlo změnit.

Tento měsíc Trump vyzval evropské spojence, aby převzali odpovědnost za několik stovek islamistů z Evropy, kteří se přidali k radikálům v Sýrii a v Iráku. Pokud se jich Evropané neujmou a nepostaví je před soud, pohrozil, že je Spojené státy propustí. Německo, Británie či Francie však uvedly, že Trumpův požadavek je obtížně uskutečnitelný.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas k tomu poznamenal, že návrat islamistů by byl možný jen tehdy, kdyby bylo zajištěno jejich okamžité umístění do vazby a také zahájení soudního procesu. Britská premiérka Theresa Mayová se kloní k tomu, aby se procesy konaly v zemích, kde Evropané teroristické činy páchali.

Trumpova administrativa nadále hledá řešení, jak se zahraničními radikály naložit. Představitelé amerického ministerstva zahraničí televizi ABC News sdělili, že otevřené jsou všechny možnosti. Jednou z nich je i jejich převoz na Guantánamo.

"Námi preferovaným řešením je samozřejmě repatriace a stíhání, nechat je zavřít v zemích původu," řekl nejmenovaný vysoký činitel ministerstva zahraničí USA. "Ale když ty země nejsou ochotny převzít zodpovědnost za své občany, kteří odjeli bojovat za Islámský stát, tak se hodláme ujistit, že zůstanou mimo bojiště, pokud jsou to důležití zajatci nebo členové vedení IS," dodal uvedený činitel s tím, že jeden z možných způsobů, jak to udělat, je poslat je na Guantánamo.