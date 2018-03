Trump chce zničit Světovou obchodní organizaci, bojí se diplomaté. Připravují náhradní plán

Zavedení dovozních cel na ocel a hliník z počátku měsíce je jenom začátek. Donald Trump má v hlavě mnohem ambicioznější plán, jak změnit světový obchod k nepoznání a jak zavést nové pořádky. Takové, které budou vyhovovat především jemu samotnému a Spojeným státům. Nový systém by se však nemusel lišit od pořádků desítky let starých – silnější bere. To si Trump, coby lídr nejsilnější světové ekonomiky světa, může dovolit. Evropa mezitím bije na poplach a zvažuje plán B.

„Donald Trump chce zničit systém řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace,“ potvrdil v rozhovoru pro evropskou verzi magazínu Politico francouzský ministr obchodu Jean-Baptiste Lemoyne.

Konkrétně americký vůdce blokuje jmenování soudců odvolacího soudu WTO, který je nejmocnějším orgánem organizace – má totiž konečné slovo v případě řešení mezistátních sporů. Od neférové podpory domácích výrobců až po zavádění dovozních cel. Jenže kvůli Trumpovi by soud už na konci příštího roku mohl být neusnášeníschopný a celý systém na prahu kolapsu.

Odvolací soud Světové obchodní organizace má totiž standardně sedm členů, aktuálně v něm však zasedají pouze soudci tři – minimum pro to, aby byl soud usnášeníschopný. Ke konci příštího roku se však jejich počet dále sníží na jediného soudce a orgán tak nebude moci fungovat.

„Trump si cynicky spočítal, že Spojené státy jsou největší světovou ekonomikou a v jakékoliv obchodní rozepři dokáží protistranu jednoduše povalit na záda. K tomu žádnou mezinárodní arbitráž nepotřebují,“ uvádí ve své analýze magazín Politico.

Ještě donedávna to přitom vypadalo, že Trump jen plánuje využívat pozice světové ekonomické jedničky v rámci WTO. Jenže podle bruselských diplomatů je v posledních týdnech stále zřejmější, že Trump chce organizaci kompletně zničit. I evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, ve svých vyjádřeních obzvláště diplomatická, uznala, že je na čase se zabývat plánem B.

Podle komisařky si Trump nechce na Světové obchodní organizaci vydupat další ústupky, ale plánuje ji nadobro zničit. „Malmströmová byla velmi znechucená kvůli stavu výhledu řešení sporů v rámci WTO a je přesvědčena, že Trump chce tento systém zničit,“ potvrdily dva zdroje serveru Politico.

Trump již během své předvolební kampaně hlasitě volal po reformě Světové obchodní organizace. Kritizoval, že WTO je příliš schovívavé vůči obchodním praktikám Číny a že od 90. let nezměnila vlastní pravidla. Mnoho aspektů organizace je rovněž v protikladu s mottem „America First“, které se stalo Trumpovou poznávací značkou.

Jenže výhled zničené WTO je kromě Trumpa optimistický jen pro málokoho. „Hrozí, že někteří politici si uvědomí potřebu nezávislého rozhodovacího tělesa až poté, co bude zničeno. To by nás vrátilo do stavu řešení sporů o dvacet let zpět,“ komentovala současný stav pro Politico Arancha Gonzálezová, ředitelka Mezinárodního obchodního centra (ITC), společné agentury WTO a OSN.

„Řešení musíme nalézt co nejrychleji,“ souhlasí Roberto Azevedo, generální ředitel WTO. „Bez efektivní a nezávislé cesty k rozhodování mezinárodních sporů můžeme již brzy vidět státy, jak se zmítají v nebezpečné spirále obchodních opatření a protiopatření.“