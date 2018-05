Trump couvá? Setkání s Kimem v červnu není jisté, připustil prezident

Americký prezident Donald Trump dnes připustil, že není jasné, zda se nakonec v červnu uskuteční jeho setkání se severokorejským vůdcem Kim čong-unem. Dodal ale, že chce dále klást důraz na to, aby se KLDR zbavila jaderných zbraní. Pchjongjang dnes upozornil, že se nenechá nutit do toho, aby se svého arzenálu jednostranně vzdal, a pohrozil zrušením vrcholné schůzky, která by se měla 12. června konat v Singapuru.