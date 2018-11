Trump je generálem po bitvě. Znovu tvrdí, že bin Ládina měli dopadnout dříve, a schytal za to kritiku

"Samozřejmě, že jsme měli dopadnout Usámu bin Ládina dlouho předtím, než jsme to udělali," napsal Trump na twitteru. Podobně hovořil i v neděli v pořadu Fox News Sunday a vysloužil si pobouřené reakce pákistánských úřadů. "Upozornil jsem na něj ve své knize těsně PŘED útokem na Světové obchodní středisko," dodal americký prezident s tím, že prezident Bill Clinton svou šanci dopadnout nejhledanějšího teroristu "propásnul". "Platili jsme Pákistánu miliardy dolarů a oni nám nikdy neřekli, že tam žije. Hlupáci!" uvedl rovněž Trumpna svém twitterovém účtu.

Bin Ládin byl objeven deset let po útocích na Spojené státy, které se odehrály 11. září 2001. V Abbottábádu nedaleko pákistánské metropole ho zabili členové elitních jednotek amerického námořnictva Navy SEALs. Celou akci schválil Trumpův předchůdce Barack Obama.

Trump původně - v neděli na stanici Fox News - jmenovitě kritizoval penzionovaného admirála Williama McRavena, který v roce 2011 dopadení bin Ládina řídil. Zároveň o McRavenovi prohlásil, že podporoval Trumpovu protikandidátku v prezidentských volbách Hillary Clintonovou a bývalou hlavu státu Baracka Obamu.

720p 360p REKLAMA Proč se bát al-Káidy? Hrozí další 11. září? autor: INFO.CZ

Trump dluží McRavenovi, zapojeným vojákům i zpravodajcům omluvu, myslí si Leon Panetta, který v době zásahu v Abbottábádu řídil Ústřední zpravodajskou službu (CIA) a později byl ministrem obrany. Prezidentovo tvrzení považuje za "očividně směšné". "Prokazuje to hlubokou neznalost toho, jak vojsko a rozvědky fungují, a prezident tím podrývá své postavení šéfa ozbrojených sil," uvedl Panetta.

Bývalý šéf CIA John Brennan odpověděl Trumpovi prostřednictvím twitteru. "Bez ustání nám připomínáte, do jaké míry jste v mnoha oblastech notně povrchní a nečestný. A z toho důvodu teď prožíváme nebezpečné období," napsal Brennan, který po červencovém rusko-americkém summitu v Helsinkách obvinil Trumpa z velezrady. Prezident mu v polovině srpna odebral bezpečnostní prověrku.

V televizi CNN reagoval bývalý ředitel amerických tajných služeb (DNI) James Clapper: "Je to vskutku políček vyťatý celé rozvědce, která byla zodpovědná za dopadení Usámy bin Ládina, a myslím, že to odráží absolutní neznalost toho, co bylo třeba (ke zjištění toho, kde bin Ládin žije)."

"Mise dopadení bin Ládina byla snahou dvou stran (republikánů a demnokratů). Chtěli jsme toho dosáhnout, co nejdříve," napsal na twitteru člen týmu Navy SEALs Robert O'Neill, který tvrdí, že vůdce Al-Káidy zabil.

Trumpova slova odmítl i pákistánský premiér Imran Chán. Prezidenta vyzval, aby jmenoval nějakého jiného spojence USA, který by se tolik obětoval v boji proti militantům. "Pákistán má na svém kontě 75.000 obětí během této války a hospodářské ztráty jsou přes 123 miliard dolarů. Americká pomoc byla přitom nepatrných 20 miliard," napsal Chán na twitteru.

Spojené státy se již v září rozhodly odebrat část vojenské pomoci Pákistánu, který podle Washingtonu nepodniká dostatečné kroky v boji proti islamistickým radikálům. Rozhodnutí ministerstva obrany se týkalo podpory ve výši 300 milionů dolarů (6,6 miliardy korun), které byly součástí již dříve zmrazené pomoci. Trump k tomu v neděli na adresu Pákistánců uvedl: "Nic pro nás nedělají."