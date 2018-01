Trump míří na sraz bažiny, kterou slíbil vysušit. V Davosu se pochválí a zkritizuje globalizaci

Americký prezident Donald Trump se na Světovém ekonomickém fóru v Davosu chystá na konci ledna přednést výbušný projev. S odvoláním na vysokého vládního úředníka to na webu Axios napsal publicista Mike Allen. Trump podle něj bude postupovat metodou cukru a biče, pronese ale i slova, na něž přítomní nejsou zvyklí. Pozornost přitom budí už jen samotná Trumpova účast na akci, kterou veřejnost vnímá jako sjezd globální elity.

Daňové škrty, které v USA přinesla v prosinci schválená reforma, by se měly rozšířit po celém světě. Ale ostatní státy by měly také dodržovat pravidla hry. Globalizace je špatná a Americe ublížila. Zhruba tak by mohlo vypadat hlavní poselství Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Tvrdí to Mike Allen, publicista z webu Axios a spoluzakladatel serveru Politico. Odvolává se na nejmenovaného vysokého vládního úředníka, podle něhož zvolí prezident metodu cukru a biče. Nejprve pochválí své daňové změny a následně začne tepat do globalizace a neférových praktik.

Jako v OSN

Informace odpovídají úternímu sdělení Trumpovy mluvčí Sarah Huckabee Sandersové. Když oznámila, že šéf Bílého domu do Davosu pojede, prohlásila, že tam přednese projev v souladu s vlastní strategií Amerika především (America First).

„Prezident se těší, že podpoří svá opatření posilující americký byznys, americký průmysl a americké pracující,“ pravila Sandersová. Server Politico navíc s odkazem na dalšího člena Trumpova týmu označilo projev za podobný tomu, který přednesla americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová poté, co Valné shromáždění odsoudilo americké uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele.

„Toto hlasování změní způsob, jak Američané budou nahlížet na OSN a jak my budeme nahlížet na země, které nás v OSN nerespektují. Na toto hlasování nebude zapomenuto,“ bouřila Haleyová s pohrůžkou, že kdo bude proti USA, může napříště přijít o jejich podporu.

Po boku bažiny

Nyní by mohl svými slovy pro změnu šokovat sám Trump. „Na protekcionalismus není spousta lidí na těchto místech zvyklá,“ upozorňuje Allenův zdroj s odkazem na publikum, kterému bude Trump čelit. Do Davosu se tradičně sjíždí světová finanční a intelektuální elita. Kromě nejbohatších lidí světa navštěvuje Světové ekonomické fórum řada lobbistů a vlivných lidí.

Právě kvůli tomu na akci američtí prezidenti obvykle chybí. Nechtějí před voliči vypadat jako elitáři odstřižení od reality. Trump bude první hlavou Spojených států v novém tisíciletí, která se na Světovém ekonomickém fóru objeví. Naposledy do Davosu přijel Bill Clinton v roce 2000.

Událost je přitom vzhledem k účastníkům symbolem všeho, proti čemu se Trump a jeho bývalý hlavní stratég Steve Bannon v kampani zavázali bojovat. Právě tady prezident narazí na onu slavnou bažinu, kterou chtěl vysušit – tedy zmíněné lobbisty a další osoby s vlivnými kontakty ve Washingtonu.

Trump ale zároveň řadu let strávil jako realitní magnát a televizní hvězda. Kontakty na vlivné lidi měl již před nástupem do úřadu. S oblibou se nechával fotit například se zmíněným Billem Clintonem a jeho manželkou Hillary, která se mu předloni postavila v prezidentské volbě. Sláva Trumpa vždy přitahovala.

Prostor k sebechvále

Prezidentovi poradci navíc upozorňují i na další možnou motivaci zúčastnit se akce po boku jím opovrhovaných. Domnívají se, že Světové ekonomické fórum je pro Trumpa ideálním prostředím, kde prodat dosavadní úspěchy administrativy a prezentovat svoji vizi dalšího působení v úřadu.

„Myslím, že je to bravurní krok. Může prodat politiku vedoucí k ekonomickému růstu na světové scéně a možná udeřit na Světovou banku a Mezinárodní měnový fond. Nezapomeňte, jak zemím NATO řekl, aby se více zapojily a ony to udělaly,“ komentoval konzervativní ekonom Larry Kudlow, o němž se spekuluje jako o Trumpově budoucím favoritovi na post šéfa Národní ekonomické rady.

Kudlow však ve svém výroku není zcela přesný. Státy NATO sice deklarovaly ochotu zvýšit své výdaje na obranu, jak po nich Trump požaduje. K realizaci, jež by se výrazně projevila v rozpočtech, ale zatím nesáhly.