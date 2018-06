Trump možná s koncem Muellerova vyšetřování omilostní Manaforta

Americký prezident Donald Trump by mohl omilostnit bývalého šéfa svého volebního štábu Paula Manaforta, až zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller ukončí své pátrání po ruském vlivu na americké prezidentské volby. Prohlásil to v neděli prezidentův právník Rudy Giuliani. Trump to udělá, bude-li přesvědčen, že s Manafortem „nezacházeli férově“. Zatím to ale prý není nutné.