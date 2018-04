Trump může být zatím v klidu. Mueller ho kvůli ruskému ovlivňování voleb stíhat nehodlá

Washington Post se odkazuje na tři zdroje obeznámené s Muellerovým sdělením. Informátoři deníku prozradili, že Mueller popsal Trumpa jako předmět vyšetřování ruských zásahů do prezidentských voleb v roce 2016. To však znamená jen to, že v případu hraje roli, nikoli že se provinil.

Mueller údajně připravuje zprávu o prezidentových krocích v úřadu a možném bránění spravedlnosti. Chce se více dozvědět o okolnostech, které provázely odvolání Jamese Comeyho z pozice ředitele FBI či odstoupení někdejšího hlavního bezpečnostního poradce Michaela Flynna, jenž z Bílého domu odešel po 24 dnech ve funkci. Prověřit chce také prezidentovy snahy dotlačit k rezignaci ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse.

Zvláštní vyšetřovatel zopakoval, že Trumpa potřebuje vyslechnout, aby si ujasnil, zda měl nějaký záměr mařit vyšetřování. Dal najevo, že prezidentova výpověď mu umožní tuto část případu ukončit.

Muellerovo vyjádření vyvolalo podle zdrojů Washington Post tření uvnitř týmu Trumpových poradců. Části z nich se ulevilo a vykládají si ho jako ujištění, že prezident je pouze v malém ohrožení. Jiní lidé se však obávají, že se Trump může dostat do problémů po své výpovědi.

Odmítnout výpověď radila Trumpovi část jeho právníků už dříve. Strachovali se, že prostořeký prezident může vyšetřovatelům zalhat, což by mu v jeho pozici přitížilo. Sám Trump prohlásil, že je ochotný se s Muellerem sejít.

Tým šéfa Bílého domu očekává, že se vyšetřovatelé budou zajímat například o schůzky prezidentova okolí s Rusy. Problémy by v tomto ohledu mohli mít například Trumpův syn Donald junior či zeť a jeden z hlavních poradců Jared Kushner. Oba se v červnu 2016 sešli s ruskou právničkou s údajnými vazbami na Kreml Nataljí Veselnickou v domnění, že jim předá kompromitující materiály na tehdejší Trumpovu protikandidátku ve volbách Hillary Clintonovou.

Trump v posledních týdnech přišel o svého právníka Johna Dowda, který ho v tzv. ruské kauza zastupoval. Nového obhájce zatím nesehnal. Prezident se k informacím Washington Post nevyjádřil. Advokát Bílého domu Ty Cobb řekl, že komunikaci s prezidentem nebo zvláštním vyšetřovatelem neprobírá.

Muellerův tým už vznesl obvinění proti 19 lidem. Mezi nimi je 13 Rusů, ale také někdejší Trumpovi spolupracovníci Paul Manafort, Michael Flynn, Rick Gates a George Papadopoulos. Prvním odsouzeným je nizozemský právník Alex van der Zwaan, který se přiznal, že lhal agentům FBI. Federální soud ve Washingtonu ho v úterý poslal na 30 dní do vězení.