Trump nabídl opozici ústupek. Ta ho odmítla. Vládní úřady zůstávají v USA zavřené

Konec vládní krize ve Spojených státech je stále v nedohlednu po té, co včera neuspěl další návrh na dohodu. Pokusil se o něj prezident Donald Trump, který opozici učinil nabídku v projevu, který včera přednesl v Bílém domě. V USA by podle něj mohli zůstat emigranti, kteří se do země dostali jako děti. To požadují opoziční demokraté. Výměnou za to chce republikánský prezident Trump získa peníze na výstavbu zdi na hranicích s Mexikem. Ta má podle Trumpa zabránitl příchoud nelegáních běženců z této země.

Trump rovněž připustil, že by v USA mohli zůstat lidé, kteří mají status dočasně chráněných migrantů. Jde o uprchlíky, kteří odešli ze svých zemí kvůli živelním katastrofám nebo válce do doby, než se situace v jejich vlasti zlepší.

Trumpova bariéraautor: Info.cz

Americký prezident žádá po opozičních demokratech, aby mu jako první krok schválili 5,7 miliardy dolarů (128 miliard korun) na výstavbu 370 kilometrů dlouhé hraniční zdi, která by zabránila ilegálnímu pronikání migrantů do Spojených států z Mexika. Demokraté však požadují, aby prezident ze všeho nejdřív obnovil financování části ministerstev a vládních agentur, jejichž činnost kvůli sporu o zeď zablokoval.

Trump označil svoji nabídku za "rozumný kompromis". Nancy Pelosiová, šéfka opozičních demokratů ve Sněmovně reprezentatů, tedy dolní komoře Kongresu, která musí tyto návrhy schválit, označila ale trumpův projev jen za "kompilaci několika dříve zamítnutých iniciativ" a řekla, že jeho nabídka je nepřijatelná.

Vůdce senátní většiny republikán Mitch McConnell podle agentury AP již sdělil, že Trumpův plán horní komoře Kongresu předloží už nadcházející týden. Návrh ale podle očekávání bude mít v Senátu potíže, natož ve Sněmovně reprezentantů, kde mají většinu demokraté.

Kvůli sporům mezi prezidentem a opozicí o schvalování rozpočtu jsou někeré federání úřady uzavřené. Zhruba 800 tisíc federálních zaměstnanců nedostalo od 22. prosince loňského roku výplatu.