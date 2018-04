Trump odsoudil „odporný“ útok v syrské Dúmě. USA do 48 hodin oznámí „zásadní“ rozhodnutí

Americký prezident Donald Trump ostře odsoudil sobotní útok v syrském městě Dúmá, kde zřejmě po použití chemických zbraní zemřelo několik desítek lidí a přes tisíc dalších skončilo v péči lékařů. Trump incident označil za odporný a uvedl, že USA do 48 hodin učiní „zásadní“ rozhodnutí, přičemž ve hře zůstávají všechny možnosti. O reakci se Trump aktuálně radí s vojenskými experty a naznačil, že dá na slovo generálů, což jasně ukazuje, jakou formu by krok mohl mít. Americký ministr obrany James Mattis dříve naznačil, že Pentagon stále nevyloučil vojenskou akci.

„Pokud je to Rusko, pokud je to Sýrie, pokud je to Írán, nebo všichni dohromady, přijdeme tomu na kloub a budeme brzy mít odpovědi,“ řekl Trump před novináři v Bílém domě.

O útoku jednal se členy kabinetu a USA podle něj v rozmězí 24-48 hodin rozhodnou o konkrétní reakci. Spekuluje se, že Trump odpoví precizním útokem, jako tomu bylo po loňském chemickém útoku, kdy nechal ostřelovat syrské území střelami Tokmahawk. O reakci se aktuálně radí s vojenskými experty.

Americký ministr obrany James Mattis dříve uvedl, že je nutné zvážit další kroky, pokud se použití chemických zbraní potvrdí. Zdůraznil přitom, že Rusko se v roce 2013 zaručilo, že syrská vláda zničí svůj chemický arsenál, čímž podle agentury AP naznačil, že Moskva za nejnovější incident nese částečnou odpovědnost.

Další kroky Washington podle Mattise bude konzultovat se svými spojenci a partnery v NATO. Možnost odvety v podobě amerického náletu na pozice syrské armády americký ministr obrany prozatím nevyloučil. Událostmi v Dúmě se má večer na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN.

Město Dúmá je pod kontrolou radikálů. Podle záchranářů z organizace označované jako Bílé přilby se Dúmá stala terčem chemického útoku vládních sil. Režim v Damašku ale použití chemických zbraní popřel, stejně jako Rusko a Írán, což jsou spojenci syrské vlády. Rusko uvedlo, že jeho experti ani nenarazili na nic, co by chemický útok potvrzovalo. Aktivisté mezitím informují o nejméně 60 obětech a tisícovce zraněných.

Incident odsoudila řada zemí, včetně USA, Německa, Británie, Francie a států Perského zálivu. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) dnes oznámila, že zahájila vyšetřování údajného útoku.