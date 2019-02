Trump ohlašuje velký diplomatický průlom. Ten ale schůzky s asijskými diktátory sotva přinesou

Americký prezident Donald Trump už oznámil, že dosáhl ve vztahu se Severní Koreou „pokroku“ v jednání o jejím jaderném odzbrojení a stejně optimistický je ohledně jednání s Čínou, kde do prvního března platí prozatímní příměří v oboustranné obchodní válce. Bílý dům má příští týden oznámit přesné místo a čas druhého setkání mezi prezidentem Trumpem a severokorejským diktátorem Kim Čong-unem Přímo z této schůzky by pak Trump měl odletět do Číny a setkat se tam s čínským prezidentem a zároveň šéfem čínských komunistů Si Ťing-pchingem.

Podle americké televize CNN by se měl setkat s Kimem ve vietnamském Danangu a americký deník The Wall Street Journal informoval, že Siho by měl potkat na čínském tropickém ostrově Hainan. Už na první pohled jde o symbolický ústupek Trumpa jeho partnerům. Vietnam je stále ovládám a tvrdě kontrolován tamní komunistickou stranou a zároveň se prý po tamním modelu politické kontroly kombinovaném s polotržní ekonomikou poohlíží severokorejský vůdce Kim jako po možném vzoru pro svoji zemi. Čínský ostrov Hainan pak nejen že bude pro Si Ťin-pchinga domácím hřištěm, ale zároveň jde o jedno z posledních míst, které až v roce 1950 dobyly čínští komunisté na režimu nacionalistů, kteří vytvořili dodnes trvající a fakticky nezávislý stát Tchaj-wan.

Podobnou převahu zatím mají Trumpovi soupeři i v přípravách jednání. Minimálně pro toto kolo jednání. Je to zřejmé z informací, které unikly do médií.

Pokud jde o Severní Koreu, Spojené státy viditelně zmírňují své současné požadavky. Americký zvláštní zmocněnec pro KLDR Stephen Biegun řekl, že prezident od dalšího setkání s Kimem očekává „podstatný a ověřitelný pokrok v denuklearizaci“ a že USA jsou připraveny hledat způsob, jak přivést na sever poloostrova investice.

Naznačil tím, že Washington už netrvá na zničení všech severokorejských jaderných zbraní před tím, než zmírní, i když ne zcela zruší ekonomické sankce vůči Pchjongjangu. A umožní tak americkým firmám investovat v Severní Koreji. Podle Bieguna se Severokorejci zavázali při nedávném jednání s americkým ministrem zahraničí Mikeem Pompeem k tomu, že „rozeberou a zničí“ svá zařízení na obohacování uranu a výrobu plutonia vhodných k použití v jaderných zbraních. Severokorejci se ale nevzdají svých jaderných zbraní, jak to původně chtěl Trump. To nedávno připustil v americkém Senátu i šéf amerických zpravodajských služeb Dan Coats. Jednání s Kimem tak bude znamenat jen menší pokrok dalece vzdálený od původního amerického cíle.

Podobné je to i s očekávaným setkáním s vůdcem čínských komunistů Si Ťin-pchingem. Si je připraven Spojeným státům ustoupit. Nepřeje si totiž obchodní válku s USA, které hrozí, pokud nedojde k dohodě, výrazným zvýšením cel na dovážené čínské zboží od prvního března. Peking je závislý na příjmech z vývozu a dělá mu problém oslabení růstu čínské ekonomiky, které by nakonec mohlo vést i k domácím protestům a oslabení Siho pozice ve straně.

Čína je proto ochotna koupit od amerických farmářů dalších pět milionů tun sójových bobů (zatím není známo za jak dlouho, původní údaj uváděl denně), což by mělo snížit americký schodek v obchodu s Čínou a pomoci Trumpovi u jeho voličů. Peking je navíc ochoten jednat i o dalších nákupech amerického zboží. Zároveň ale nechce Si ustoupit Spojeným státům zcela. Nechce uvolnit čínský trh pro americký vývoz v mnoha klíčových odvětvích a odmítá se vzdát svého programu rozvoje technologií „Made in China 2025“. Jeho podstatnou součástí je nucení zahraničních investorů převádět do Číny své technologie. Peking navíc stále pokračuje v přípravě nového zákona omezujícího zahraniční investory. Trump ale podle listu The Wall Street Journal prohlásil, že je ochoten přijmout i jen částečnou dohodu s Pekingem s tím, že celková dohoda se „o trochu odloží“. Objevily se už dokonce spekulace, že by se tento měsíc mohl Trump se Si Ťin-pchingem, dohodnout jen o některých věcech, přičemž další schůzky by teprve následovaly.

Trump se nicméně obě únorové schůzky s dikátory – pokud se tedy skutečně uskuteční – pokusí prodat jako svůj velký úspěch. A experti se shodují na tom, že i když nebude dosaženo původních značně nerealistických cílů, jak při jednání se Severní Koreou tak při jednání s Čínou, bude lepší nějaký pokrok než žádný. Minimálně budou mít dočasně pozitivní efekt na asijskou i světovou ekonomiku. Pokud se schůzky opravdu uskuteční, bude to povzbuzující znamení, řekl listu Financial Times například Andy Rothman, stratég americké investiční firmy Matthews Asia. Postoj prezidenta Trumpa k jednání s Čínou ocenil dokonce i Myron Brilliant z Americké obchodní komory, největší byznysové lobbistické organizace v USA.