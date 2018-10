Trump omezí práva transsexuálů: Vaše pohlaví je to, se kterým jste se narodili. Je jedno, jak se cítíte

Americký prezident Donald Trump se podle informací deníku New York Times chystá zásadně omezit práva transsexuálů. Ta jsou v současnosti chráněna americkými zákony, z nichž koncept „pohlaví“ v uplynulých letech do značné míry vymizel. Pohlaví tak určuje především pocit jednotlivce, což dlouhodobě vyvolává kritiku konzervativců a půtky se promítají do banalit typu označení toalet, společných ložnic či nejrůznějších vzdělávacích programů.