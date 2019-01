Trump opět hází zpátečku. Mluvil mírně s Erdoganem a vyzval ho, ať Turecko nezachází s Kurdy špatně

Trump vyvolal nedělním twitterovým výpadem reakci tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoglua, podle něhož USA vyhrožováním ničeho nedosáhnou a strategičtí partneři by neměli komunikovat přes sociální sítě.

"Začali jsme se stahovat ze Sýrie, což bylo už dávno potřeba. Tvrdě zasahujeme malé zbytky územního chalífátu ISIS (Islámského státu), a to z mnoha směrů. Zničíme Turecko hospodářsky, pokud udeří na Kurdy. Vytvoříme dvacetimílovou (přes 32 kilometrů) bezpečnostní zónu," uvedl v neděli šéf Bílého domu bez dalších podrobností.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....