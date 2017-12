Trump podepsal daňovou reformu. Největší změny za 30 let začnou pro Američany platit od ledna

Americký prezident podepsal daňovou reformu, kterou tento týden schválil Kongres. Pro Američany to znamená největší změny v daňové politice za posledních třicet let. Snižuje například daně z příjmů právnických osob na 21 procent ze současných 35 a jednotlivcům dává možnost snížit daňový základ o dvojnásobek současného stavu. Platit začnou v lednu. Pro Trumpa jde také o první velké vítězství od nástupu do úřadu.