Trump posílal tajné služby zpátky do školy, teď roztržku urovnal. Šlo prý o chybu médií

Americký prezident Donald Trump fakticky odvolal svá kritická slova na adresu zpravodajských služeb, o nichž ve čtvrtek prohlásil, že by se měly "vrátit do školy" vzhledem k mylnému hodnocení zahraničních hrozeb. Po setkání se šéfy rozvědek, které po roztržce následovalo, v noci na dnešek na twitteru napsal, že obě strany "jsou na jedné lodi".

Ředitel amerických zpravodajských služeb Dan Coats v úterý v Kongresu označil za nepravděpodobné, že by se Severní Korea vzdala všech jaderných zbraní. Pchjongjang totiž podle Coatse považuje atomové zbraně za nezbytné k přežití režimu. Coats také řekl, že takzvaný Islámský stát (IS) má stále v Iráku a v Sýrii tisíce bojovníků. Trump přitom tvrdí, že ve vztahu k Pchjongjangu bylo dosaženo velkého pokroku a že IS byl v Sýrii poražen.

Slovní přestřelka měla dohru v Bílém domě, po níž Trump incident s tajnými službami označil za chybu novinářů. Výroky Coatse v Kongresu byly "totálně dezinterpretovány a vytrženy z kontextu", uvedl prezident a dodal, že média publikovala falešné zprávy. Schůzka v Bílém domě "byla velmi dobrá, všichni jsme na jedné lodi," konstatoval prezident.

Trump nicméně připustil, že s některým názory rozvědek se neztotožňuje. "Nesouhlasím s některými jejich výroky, čas to potvrdí. Spoustu lidí velmi respektuji, ale ne vždy s každým souhlasím," uvedl.

Trumpova kritika na adresu tajných služeb vyvolala silné protesty demokratické opozice. Vůdce poslanecké skupiny demokratů v Senátu Chuck Schumer v dopise Coatesovi napsal, že by měl "poučit" Trumpa, jak pracovat s fakty. Kritická prezidentova slova byla podle Schumera "totálně nepatřičná" a podkopala důvěru veřejnosti v činnost zpravodajských služeb.