Trump překresluje hranice Blízkého východu. Zničená Gaza se má proměnit v ráj byznysu | info.cz

Bude to údajně „Dohoda století“, která přinese mír do neklidného regionu – alespoň taková jsou očekávání, která dlouhodobě vyvolává Bílý dům. Američané se zařekli, že detaily plánu zveřejní až po devátém dubnu, kdy v Izraeli budou parlamentní volby, které by chystaná strategie jinak mohla ovlivnit. Spekulace nejrůznějších médií se i proto množí takřka exponenciálně.

„Součástí (amerického) plánu jsou výměny území,“ konstatuje původem britská novinářka Wardová. „Podle projektu by Jordánsko odevzdalo část vlastní země Palestinské autonomii. Samo Jordánsko by pak jako bolestné obdrželo půdu od Saúdské Arábie. Ani ta by nepřišla zkrátka: Egypt by jí vrátil dva ostrovy v Rudém moři, které pouštní království svěřilo Káhiře do správy v roce 1950,“ píše žurnalistka v knize věnované Jaredu Kushnerovi, zeťovi amerického prezidenta, který na Blízkém východě vyjednává Trumpovým jménem.

Ona sama neuvádí, o jaké dva ostrovy jde, velmi pravděpodobně se ale jedná o Tiran a Sanafir. Ty už Egypt formálně saúdské monarchii vrátil, když tamní parlament tento krok před dvěma roky schválil. Obě země přes ně chtějí – samozřejmě za peníze z bohatého Zálivu – postavit dlouhý most, který by překlenul Rudé moře. Není ovšem jasné, jak tento projekt souvisí s arabsko-izraelským mírovým urovnáním.

Kromě nových hranic prý USA hodlají na Blízkém východě narýsovat i další tranzitní linie. A to na místech, kde by je dnes očekával málokdo. „Američané mají představu, že by vznikl nový ropovod, který by spojil Saúdskou Arábii s palestinským Pásmem Gazy. Tam by vznikla obří rafinérie a nový přístav, vedle kterých by Palestinci mohli provozovat třeba i odsolovací stanice,“ informuje dále reportérka s odkazem na své zdroje ve washingtonské administrativě (i mimo ní). Tyto investice, které mají garantovat především Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, by podle amerických představ pomohly snížit palestinskou nezaměstnanost. A tím i všeobecnou arabskou nespokojenost.

Peníze i optimismus by Gaza jistě potřebovala. Pásmo patří k nejchudším i nejizolovanějším regionům Blízkého východu, respektive celého světa. Podle loňské zprávy Světové banky jej sužovala nezaměstnanost ve výši 50 procent. Mladí jsou bez práce takřka ze tři čtvrtin. Gaza je ale ekonomicky na dně i proto, že jí od roku 2007 vládne radikální hnutí Hamás, jehož ekonomická politika vyniká mimořádným diletantstvím.

Informace Vicky Wardové by nebylo nutné brát vážně, kdyby části – třeba odvážný plán pro Gazu – nepronikly na veřejnost i z jiných zdrojů. A kdyby neměla kontakty na prominenty z Trumpova okruhu, jakkoli jde spíše o jeho bývalé spolupracovníky. Mluvil s ní kupříkladu Stephen Bannon, který byl mezi lednem a srpnem roku 2017 prezidentovým poradcem. Právě on popsal novinářce Trumpovo setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který se v křesle šéfa vlády drží již celé desetiletí.

„Oba muži a alfa samci seděli na židlích, které vyhlížely spíše jako trůny. Netanjahu pak k Trumpovi hovořil dvě hodiny způsobem, který Bannon nazval blízkovýchodní lekcí zkušeného učitele začínajícímu žákovi,“ píše ve Spojených státech usazená novinářka.

Ze setkání, u kterého byl kromě jiných politiků i Jared Kushner, vyplývá, že prezidentův zeť má v blízkovýchodních záležitostech tchánovu plnou důvěru. A že Netanjahu je více než spolutvůrcem nynější americké politiky v regionu. Ostatně vřelými vztahy s Trumpovou administrativou se sám čile chlubí. Trump naopak setrvale dává najevo, že zásah do poměrů na Blízkém východě a snaha o jejich urovnání, jsou jednou z priorit jeho zahraniční politiky. Je spíše jen otázkou času, kdy plán v nějaké podobě bude oficiálně zveřejněn.