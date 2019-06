Trump přijíždí do rozbouřené Británie. Pokárá za Huawei a sejde se s královnou | info.cz

Americký prezident Donald Trump míří na první státní návštěvu Velké Británie. Do země přijede uprostřed brexitového chaosu i zhoršujících se vztahů mezi USA a Spojeným královstvím. Očekává se, že bude dál tlačit, aby britská vláda změnila svůj postoj k zapojení čínské firmy Huawei do stavby 5G sítí.

Když Trump mířil do Londýna na loňskou pracovní návštěvu, uvítaly jej protesty, jejichž symbolem byl sám Trump v podobě nafukovacího ukřičeného dítěte. Stejné by to mělo být i letos. A neměnné budou také politicko-diplomatické kulisy.

Británie se už tři roky pere s důsledky rozhodnutí voličů, kteří v referendu v roce 2016 odhlasovali odchod z Evropské unie. Jenže ani dva měsíce po původním datu brexitu není jasno, kdy Británie společenství opustí. Parlament opakovaně neschválil dohodu, kterou vyjednala premiérka Theresa Mayová. Zároveň ale nenastínil žádný plán, podle něhož by se země měla ubírat. EU prozatím odmítá jednání znovu otevřít. A Mayová navíc oznámila, že 7. června – jen dva dny po Trumpově odjezdu – ve funkci skončí.

Trump postup premiérky v minulosti opakovaně kritizoval. Naposledy se do ní opřel letos v březnu, kdy prohlásil, že „ignorovala jeho rady, jak vyjednávat, což trhá zemi na kusy“. Že jej šéfka britské vlády neposlouchá, si stěžoval opakovaně. Loni v létě stejné téma otevřel v rozhovoru pro bulvární deník The Sun.

Více času s královskou rodinou

Britové se obávají, že by se Trump mohl vměšovat do debaty o nástupci Mayové. Sama premiérka se s Trumpem uvidí na pondělní recepci a úterní snídani pro byznysmeny. Podstatně větší část jeho cesty si však pro sebe vyhradila britská královská rodina.

To není důsledek politické nestability, jak by se na první pohled mohlo zdát. Buckinghamský palác zveřejnil program Trumpovy návštěvy ještě předtím, než Mayová oznámila rezignaci. Královská rodina má přednost, jelikož jde o oficiální státní návštěvu amerického prezidenta ve Spojeném království.

Setká se tedy primárně s hlavou státu, kterou je královna Alžběta II. Kromě ní stráví čas například s princem Charlesem a jeho ženou Camillou. Loňská cesta do Británie proti tomu byla pracovní cestou, což obnášelo daleko více setkání a rozhovorů s premiérkou a podnikateli a pouze jeden čaj s královnou.

Současné aranžmá nasvědčuje, že britská strana chtěla, aby se Trump v zemi cítil co nejlépe. Kulturní akce a ceremonie má v oblibě. Rád navštěvuje například vojenské přehlídky. Byl na nich ve Francii nebo Číně. V Británii jej zase čeká připomínka 75. výročí vylodění spojeneckých vojsk během 2. světové války.

Vybere Trump britského premiéra?

Ani kulturní a společenský charakter návštěvy ale neznamená, že by obavy Britů z ovlivňování politických debat byly liché. Trump ve čtvrtek ocenil dlouhodobého kritika Mayové a žhavého kandidáta na premiérské křeslo Borise Johnsona. Připustil, že se s ním i s Nigelem Faragem, jenž vede Stranu pro brexit, může potkat.

„Nigel Farage je můj přítel. Boris Johnson je můj přítel. Oba jsou velice dobří muži, velice zajímavé osobnosti,“ pravil Trump a ocenil Farageův úspěch v eurovolbách. Jeho strana hlasování s necelými 31 procenty hlasů vyhrála, získala 29 europoslanců a britská média spekulují, že by mohla zamíchat kartami i v národní politice. Zvlášť ve chvíli, kdy dvě největší strany v britském parlamentu – konzervativci a labouristé – dostaly dohromady jen necelých 25 procent.

Trumpovi se zamlouvá rétorika obou politiků. Farage i Johnson podpořili tzv. tvrdý brexit. V již zmíněném rozhovoru pro The Sun pravil, že by někdejší ministr zahraničí Johnson byl skvělým premiérem. Připodobnil jej k sobě samému a sdělil, že mu bylo líto, když opouštěl vládu. Johnson rezignoval kvůli neshodám s Mayovou právě ohledně brexitu.

Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton však prohlásil, že ačkoli se prezident „těší na vyjednávání s plně nezávislou Británií“, je jen na konzervativcích, zda upřednostní jako lídra Johnsona nebo někoho jiného. Podobně mluvil i sám Trump. „Možná není moje věc, abych podporoval nějaké lidi,“ vyvracel, že by chtěl nějak specifikovat své přání, kdo by měl být novým britským premiérem.

Náhradou Lonýdna může být Paříž

Kromě brexitu je druhým motivem, který Trumpa provází na jeho cestě, zhoršující se atmosféra ve vzájemných vztazích. Ačkoli je Bílý dům označuje za výjimečné, kulturní a jazyková blízkost podle všeho v současné době nestačí na udržení bezproblémové spolupráce Londýna a Washingtonu. List Politico to označuje za dlouhodobý trend, který urychlil právě brexit nebo Trumpovo prezidentství.

Prezident například nařkl britskou vládu, že špehovala jeho prezidentskou kampaň. Táhne se také vyjednávání o obchodní dohodě, jež by měla vejít v platnost po odchodu Británie z EU. Neshody se projevují i v dalších oblastech, včetně těch kritických, které mohou zajímat i spojence obou zemí v NATO.

Británie se stává pro USA méně významným vojenským partnerem. Velikost její armády se v posledních dekádách zmenšila. Země nemá jasnou obrannou koncepci a na schopnostech vojska se projevily i vládní škrty.

Washington tak stále častěji sází místo Británie na Francii. „Britský velvyslanec mi řekl – a mně se to líbilo –, že pokaždé, když se setkají americká a britská vojska, Američané mluví o Francouzích,“ komentoval pro Politico Gérard Araud, ještě nedávno francouzský velvyslanec v USA.

Huawei, nebo my, varují Američané

Zřejmě největší hrozbou pro vzájemné americko-britské vztahy současnosti však je kybernetická bezpečnost. Američané se netají rozhořčením nad vstřícností britské vlády k čínské společnosti Huawei.

USA zavedly vůči Huawei přísné restrikce. Označují jej za ohrožení národní bezpečnosti a viní jej ze špionáže (což firma popírá). Británie podle dosavadních signálů naopak míří k tomu umožnit společnosti ucházet se o podíl na stavbě tzv. 5G sítí.

Svědčí o tom například uniklá zpráva z jednání Národně bezpečnostní rady Spojeného království, která navrhla, aby ministři byli připraveni umožnit Huawei stavět části sítě. I proto se do slov amerického ministra zahraničí, která pronesl na nedávné návštěvě Spojeného království, dostala kritika. Pompeo pohrozil, že pokud Británie zapojí do projektu 5G sítí Huawei, mohlo by to ohrozit výměnu informací mezi zpravodajskými službami obou zemí.

Podobně se ve čtvrtek vyjádřil i sám Trump. Britské i americké zdroje listu Financial Times navíc upozornily, že Trump hodlá téma Huawei řešit i během aktuální třídenní návštěvy. Chce o něm mluvit jak na soukromých jednáních s britskými představiteli, tak veřejně.