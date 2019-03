Trump s „vyděračem“ Kimem ještě neskončil. Summit v Hanoji ale ukázal bolestivá místa

Summit v Hanoji skončil předčasně a americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un z Hanoje odjeli bez dohody. Jak překvapivý je to podle Vás moment? Dal se neúspěšný konec jednání očekávat?

Byla to jedna z možností. Musíme si uvědomit, že jednání mezi Spojenými státy a Severní Koreou probíhají opačně, než je diplomatickou zvyklostí. Běžně dva vyjednávací týmy hledají shodu a domlouvají podrobnosti, aby pak tyto závěry lídři slavnostně podepsali. Donald Trump s Kim Čong-unem se ale z nějakého důvodu rozhodli udělat to obráceně – to znamená, že se nejdřív sešli a až poté se zahájila jednání. A dnešek ukázal bolest takovéto cesty. Přestože od minulého summitu mezi oběma stranami probíhala intenzivní jednání, čekalo se až na setkání Trumpa s Kimem tváří v tvář, kdy byli asi půlhodinku o samotě. Výsledek to ale nepřineslo, proto to vypadá jako velký krach jednání.

Lze ukončení summitu bez dohody interpretovat jako prohru Donalda Trumpa? Americký prezident před summitem vyjadřoval naděje, že summit bude nejméně tak úspěšný jako ten předchozí v Singapuru. To se ale nestalo.

Samozřejmě je možné to tak vnímat. Na druhou stranu je potřeba vyjádření Donalda Trumpa vždy dělit deseti. Pokud se podíváme na historii jeho výroků od osobních urážek, až po věty o tom, že Kim Čong-una miluje, ukazuje to jeho styl komunikace. Podobná prohlášení Donalda Trumpa proto beru s rezervou. Závěry summitu je tedy možné vnímat jako jeho prohru, obě strany ale dávají najevo, že to neznamená konec jednání. Zůstávám proto optimistou. Schůzka v Hanoji sice neskončila shodou, ale ukazuje, co je ve hře a o čem se konkrétně jedná – o zmírnění sankcí, uzavření jaderných zařízení nebo otevření styčné kanceláře v obou zemích.

Ukazuje se ale, že rozhovory budou strašně dlouhé a náročné, což je dáno právě metodou, kterou Spojené státy a Severní Korea pro jednání zvolily. Pokud by jednání probíhalo tradiční diplomatickou cestou, dva pracovní týmy by se po schůzce rozešly s tím, že tentokrát nenašly shodu a jednalo by se dál. Ale když vyjednávají přímo lídři obou zemí, je to příliš okaté a nedohoda vypadá velmi negativně.

Podle Trumpa Severokorejci požadovali, aby byly zrušeny všechny sankce vůči KLDR. Co tímto nerealistickým požadavkem Kim sledoval? Muselo mu být přeci jasné, že na to Bílý dům nepřistoupí.

Myslím, že to je jen vytváření pozice v jednání. Pokud chcete smlouvat, musíte na začátku stanovit vyšší cenu, abyste měla kam ustupovat. Stejně jako KLDR požadovala zrušení sankcí, chtěly Spojené státy uzavření všech jaderných zařízení, což je nepřijatelné naopak pro Severní Koreu. Tyto dvě úsečky se tedy neprotly a předpokládám, že z tohoto bodu budou Američané a Severokorejci vycházet na další pracovní schůzce, kdy budou zjišťovat, do jaké míry jsou strany ochotny ustoupit. Uvidíme, kam se jednání posune. Logický krok, který mě napadá, je například to, že se výměnou za zrušení konkrétních sankcí vyberou konkrétní jaderná zařízení, která budou uzavřena. Tím se požadavky obou stran víc rozdrobí.

Další jednání však budou náročná, protože Severokorejci jsou ostřílení vyjednávači – nejsou to žádní začátečníci. Vždy jsou na jednání pečlivě připravení a jako úspěšná se jeví i celá jejich strategie – vyhrotit mezinárodní situaci a během uklidnění pak vydíráním inkasovat pomoc. Severokorejci také moc dobře vědí, kam až mohou zajít, a velmi dobře ve vyjednávání využívají faktory, jako jsou americko-jihokorejské vztahy. Jsou si tedy dobře vědomi toho, jakou reakci jejich požadavek vyvolá u třetích stran, kromě Jižní Koreje například u Číny.

Co se dá čekat dál? Jak se dnešní neúspěch promítne do rozhovorů mezi USA a KLDR a případně do procesu denuklearizace Severní Koreje?

To samozřejmě nevíme. Pokud budeme vycházet z výroků po rozchodu Trumpa s Kimem, pro mě zde zaznělo zásadní sdělení, že nedošlo ke shodě, ale jednání budou pokračovat a neznamená to konec vztahů. Obě strany přitom mají silné karty i slabiny.

Donald Trump chce mermomocí dosáhnout úspěchu na mezinárodním poli. Existují totiž dva hlavní cíle americké politiky – boj proti terorismu a otázka KLDR – a Trump se rozhodl vyřešit právě severokorejský problém, má tedy velkou snahu nějaké dohody dosáhnout.

Severní Korea zase potřebuje zmírnit přísné sankce, jakým žádná jiná země nikdy nečelila. Zároveň s tím koresponduje zpráva o humanitární situaci v zemi – sankce dusí severokorejské obyvatelstvo a Kim je potřebuje omezit, aby zde začal probíhat ekonomický rozvoj. O potřebách toho druhého tedy Trump s Kimem navzájem vědí, proto jdou do jednání velmi tvrdě.

Podaří se podle Vás stanovit harmonogram konkrétních bodů, který požaduje americká administrativa?

To je věštění z křišťálové koule, ale je vidět, že jednání směřují ke stále konkrétnějším krokům. Vypadá to, že zájem dostat se z této situace, na obou stranách trvá. Podle mě je velmi pravděpodobné, že nějaký seznam konkrétních kroků už existuje a byl také předmětem jednání v Hanoji. Informace z tiskových konferencí jsou samozřejmě jen špičkou ledovce a úzkým výsekem toho, co mezi vyjednávacími týmy probíhalo. Takže určitě nějaké konkrétní body přijdou.

Před summitem se hovořilo například o možnosti, že by KLDR vpustila mezinárodní inspektory do svého hlavního jaderného zařízení v Jongbjonu. Právě návrat inspektorů do Severní Koreje a předložení úplného výčtu jaderných zbraní a zařízení KLDR přitom jsou hlavními požadavky Washingtonu. Mohlo by být právě tohle jedním z těch konkrétních bodů?

Mohlo by být, ale z pohledu Severní Koreje je to až příliš velké a brzké odkrytí karet a zároveň příliš velká karta na to, aby ji jen tak odhodili. Zařízení v Jongbjonu je ale jen jedno z mnoha a určitě existuje celá řada jaderných zařízení, o kterých zatím nevíme. Tyto oblasti se většinou monitorují satelitními snímky, Severokorejci jsou ale mistři v zakopávání do podzemí – už během korejské války byly pod zemí celé továrny. Takže není pochyb, že jaderných zařízení bude víc, než o kterých dnes víme.

Americký prezident se rád chlubí vztahy s Kim Čong-unem a severokorejskému vůdci pochleboval také během summitu v Hanoji. „Kdybych nebyl zvolen prezidentem USA, byli bychom nyní ve velké válce se Severní Koreou. Zbývá ještě mnoho práce, ale můj vztah s Kim Čong-unem je dobrý,“ prohlásil už začátkem února Trump během poselství o stavu unie. Jak „dobrý“ je nyní vztah Trumpa s Kimem?

Myslím, že to je do velké míry marketing Donalda Trumpa. Není první, kdo používá zahraniční politiku k řešení vnitrostátních zájmů nebo problémů. Pokud by během svého prezidentování dosáhl s Kim Čong-unem většího výsledku, jako je uzavření smlouvy nebo ukončení severokorejského jaderného programu, bude to pro něj velké plus u amerických voličů. Donald Trump je byznysmen, ale ne diplomat. On nepoužívá diplomatický jazyk, ani způsoby, které jsou běžné v diplomacii, jako jsou opatrné výroky, které nechávají otevřené dveře různými směry. To je potřeba mít na paměti pokaždé, když Trump něco říká.