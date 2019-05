Trump se chystá dát stopku Huawei. Číňané mezitím nabízí Evropanům dohodu o antišpionáži | info.cz

Zákaz používání techniky čínského telekomunikačního gigantu Huawei pravděpodobně zkomplikuje jednání o budoucí obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Čínou, ale mohl by také prodloužit budování telekomunikačních sítí páté generace na americkém venkově.

Americko-čínská obchodní válka nabírá obrátky. Poté, co obě velmoci uvalily v posledních dnech cla na výrobky za desítky miliard dolarů, se americký prezident Donald Trump odhodlal k dalšímu kroku – zakázat americkým firmám používání telekomunikačních přístrojů značky Huawei.

O tom, že má Trump vydat ve středu odpoledne exekutivní příkaz v tomto smyslu, informovala jako první agentura Reuters. Představitelé tajných služeb na nebezpečí špionáže ze strany čínského telekomunikačního gigantu dlouhodobě upozorňují. Trump ale dlouho váhal, ač ho k tomuto kroku tlačili jeho poradci, protože doufal v uzavření obchodní dohody s Čínou, již by zákaz Huawei v USA zhatil.

Riziko pro národní bezpečnost

Trumpův exekutivní příkaz by neměl zmiňovat konkrétní státy nebo společnosti, měl by ale uložit americkému ministerstvu obchodu přezkoumání transakcí s firmami, které by mohly představovat riziko pro národní bezpečnost – v této souvislosti se přitom nejčastěji mluví právě o Huawei, třetím největším světovém výrobci mobilních telefonů.

Infografika: obchodní válka USA-Čínaautor: INFO.CZ

Šéf čínské firmy David Wang deníku Financial Times řekl, že o exekutivním příkazu neví, zároveň ale dodal, že Spojené státy nejsou pro Huawei významným trhem.

Ještě v únoru Trump tweetoval, že exekutivní příkaz o zákazu Huawei nepodepíše, protože chce, aby soutěž na vybudování telekomunikačních sítí páté generace vyhrály americké firmy, a nehodlá blokovat soupeře s rozvinutějšími technologiemi.

Podle Dennise Wildera, bývalého šéfa čínských analýz v CIA, by po Trumpově chystaném kroku bylo pro Peking těžší podepsat budoucí obchodní dohodu s USA. „Podpis exekutivního příkazu bude další komplikací v současných obchodních třenicích s Pekingem a v čínském vedení ho využijí ti, kteří varují před podepsáním dohody se Spojenými státy.“

Bílý dům už dříve zakázal používání techniky Huawei vládním agenturám. Tvrdí totiž, že firma používá software, který umožňuje špehování jeho uživatelů. Nyní je ale v sázce možné zpoždění v budování sítí 5G, které by zajistily přístup k rychlému internetu na celém území Spojených států.

Problém pro americký venkov?

Zatímco největší americké telekomunikační firmy techniku Huawei nepoužívají, někteří menší poskytovatelé bezdrátového připojení v zemědělských oblastech jsou na ní závislí. Jedna z těchto firem Pine Belt už oznámila, že by ji zákaz Huawei přišel na 14 milionů dolarů, další poskytovatel Sagebrush dokonce mluví o ztrátě ve výši 57 milionů.

Vzhledem k tomu, že technologie Huawei jsou levnější než konkurence, by jejich zákaz mohl celý proces zavádění sítí 5G na venkově zpomalit. A to by znamenalo komplikaci i pro Trumpa, neboť tato otázka se může stát důležitým tématem příštích prezidentských voleb.

Spojené státy se snaží odradit od používání techniky Huawei při budování 5G sítí i své spojence. K zákazu se už rozhodlo Japonsko a Austrálie, obavy vyjádřili i zpravodajci Nového Zélandu. V Evropě je sice budování sítí s účastí Huawei také velkým tématem, Velká Británie a Německo ale naznačily, že ze soutěže čínskou firmu nevyloučí.

Zvláště problematické může být pro americké bezpečnostní složky rozhodnutí Britů, protože ti jsou členem spolku pěti očí, tedy pěti zemí, které spolu sdílejí zpravodajské informace včetně těch nejtajnějších operací. Americký velvyslanec v Německu Richard Grenell proto letos varoval, že pokud Berlín Huawei nezablokuje, omezí s ním Washington spolupráci v této oblasti.

Huawei nabízí vládám smlouvy vylučující špionáž

Gordon Sondland, velvyslanec USA při Evropské unii, pak prohlásil, že kdokoliv, kdo „předá klíčky od své země Číňanům…bude litovat, že to udělal.“ Dodal přitom, že i lidé dříve skeptičtí k hrozbě ze strany Huawei se stále více přiklánějí k názoru, že firma představuje nepřijatelné riziko.

Firma Huawei zareagovala tím, že státům – včetně Velké Británie – nabídne podepsání smluv vylučujících špionáž. V úterý to v Londýně oznámil její zástupce Liang Chu. Opakoval také své předchozí tvrzení, že Huawei je nezávislá na čínské vládě.