Trump se chystá omilostnit Muhammada Aliho a tisíce dalších. Možná bude milost brzy potřebovat sám

Šéf Bílého domu Donald Trump se chystá omilostnit až tři tisíce lidí včetně bývalého boxerského šampiona Muhammada Aliho, jehož trest za vyhýbání se vojenské službě zrušil před lety až nejvyšší soud USA. Prezident to dnes řekl novinářům ve Washingtonu. O omilostnění sebe sama, v případě usvědčení v takzvané ruské kauze, ale prý neuvažuje.

Ali byl v roce 1967 odsouzen k pěti letům vězení, pokutě 10 000 dolarů a zákazu účasti v turnajích kvůli rozhodnutí ignorovat povolávací rozkaz do armády během vietnamské války. Argumentoval tím, že účast ve válce, s jejímž vedením nesouhlasil, odporuje jeho náboženskému přesvědčení.

Do vězení slavný boxer nenastoupil, protože nástup byl odložen do ukončení odvolacích procedur. Nejvyšší soud USA v roce 1971 pak rozsudek zrušil. Ali ale kvůli kauze nesměl boxovat v letech, kdy byl na sportovním vrcholu. Předloni zemřel ve věku 75 let.

Plány na omilostnění Aliho podle médií některé americké právníky udivily. Rozsudek je po verdiktu nejvyššího soudu neplatný a navíc bývalý prezident James Carter už v roce 1977 udělil všeobecnou milost všem Američanům, kteří do války ve Vietnamu odmítli nastoupit.

Trump koncem května omilostnil boxera Jacka Johnsona, prvního černošského mistra světa v supertěžké váze. V roce 1913 Johnsona bělošská porota odsoudila na rok a den za to, že cestoval s přítelkyní. Před sto lety bylo v USA nelegální cestovat s ženami přes hranice jednotlivých států z „nemravných důvodů“. Johnsonova přítelkyně, údajně prostitutka, byla běloška.

Přestože má prezident v úmyslu udělit milost možná až tisícům odsouzených, pro sebe s podobnou možností nepočítá. „I když mám absolutní právo omilostnit sebe sama, nikdy to neudělám, protože jsem neprovedl nic špatného a všichni do vědí,“ řekl Trump.

Šéf Bílého domu by podle vyšetřovatelů FBI mohl být obviněn z maření spravedlnosti tím, že se snaží blokovat vyšetřování ruského vlivu na volby prezidenta v roce 2016. Mohl se rovněž podílet na údajné spolupráci svého volebního štábu s Ruskem. „Nebylo žádné maření, nebyla žádná spolupráce. Je to výmysl od samého začátku a hon na čarodějnice,“ řekl dnes novinářům.