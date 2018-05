Trump se dočká své šéfky CIA. „Brutální“ Haspelovou schválil Senát

Nominace Haspelové, která ve vedení CIA nahradí Mikea Pompea jmenovaného šéfem diplomacie, vyvolávala ve Washingtonu pochyby kvůli její roli v programu drsných výslechových metod. Žena, která v CIA působí 33 let, řídila v roce 2002 tajnou věznici v Thajsku, kde agenti CIA vyslýchali osoby podezírané z terorismu metodami označovanými za mučení.

Haspelová v aktuálním dopisu americkým senátorům kritizovala kruté praktiky, které v minulosti agentura využívala při výslechu osob podezřelých z terorismu. Napsala ale také, že tyto výslechové metody přinesly "cenné informace".

Zpravodajská důstojnice Haspelová se narodila v roce 1956 a pracuje v CIA od roku 1985. V letech 2003–2005 podle The New Yorker jako vysoce postavená důstojnice dohlížela na supertajný program CIA, který vystavil množství podezřelých z terorismu dalším brutálním metodám výslechu včetně ukládání do rakví a nuceného lití vody do hrdel.

Později Haspelová pracovala pro Joseho Rodrigueze, který řídil protiteroristické centrum CIA. Rodriguez ve svých pamětech napsal, že v roce 2005 nařídila zničení velkého množství videokazet pořízených při výsleších v thajské věznici.

V únoru 2013 jmenoval tehdejší prezident Barack Obama Haspelovou ředitelkou Národní tajné služby (National Clandestine Service, NCS), což je nová tajná služba, zřízená v roce 2005, která koordinuje americké špionážní aktivity v zahraničí a spadá pod CIA. V čele NCS však Haspelová setrvala jen dočasně do května 2013 – opět kvůli kritice její zásadní účasti v brutálních výslechových metodách v Thajsku.