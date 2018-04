Trump se v OSN nemusí ani snažit. Reakcí na chemický útok v Sýrii bude nejspíš cílená odveta

„Nejpravděpodobnější scénář nyní je, že dojde k podobné situci jako minule,“ odhaduje pro INFO.CZ Lukáš Dyčka z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií. „Tedy, že se Trump rozhodne pro chirurgicky přesný, cílený odvetný útok – buď na konkrétní místo, nebo na konkrétní osoby s použitím chemických zbraní spojené.“

Podobně totiž zareagovaly Spojené státy i v dubnu 2017, poté, co Asadova vojska použila k útoku na vesnici Chán Šajchún nervový plyn sarin. Tehdy USA ze svých dvou lodí ve Středozemním moři poslaly desítky raket na syrskou leteckou základnu aš-Šarját, kde zničily letadla, muniční sklady, protileteckou obranu i radarové stanice.

Podobný vývoj podle odborníka může nastat i nyní. Podle Dyčky by k útoku Spojené státy ani nepotřebovali nejdříve jednat o podpoře spojenců či OSN. „Přes Organizaci spojených národů to pro ně ani nemá smysl zkoušet. V Radě bezpečnosti sedí Rusko, které jakékoliv pokusy rezolucí zablokuje,“ míní expert, podle kterého by tradiční spojenci Spojených států, Velká Británie či Francie, cílený útok USA kvůli použití chemických zbraní podpořily.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

Trump v neděli v souvislosti s chemickým útokem označil syrského prezidenta Bašára Asada za „zvíře" a dodal, že syrský tyran musí za tento čin zaplatit.

Americký prezident v pondělí se svým protějškem Emmanuelem Macronem ostatně svůj postup koordinoval; obě země chtějí spolupracovat na tom, aby byl původce chemického útoku hnán k zodpovědnosti.

Chemický útok nicméně obnažil Trumpovu choulostivou pozici. Zatímco ještě během minulého týdne prezident plánoval brzké stažení amerických vojáků ze Sýrie a zmrazení 200 milionů dolarů vyčleněných na obnovu země, nyní mu hrozí, že se do konfliktu opět zaplete. Byť o výrazném zapojení do konfliktu nemůže být nyní řeč – podle Dyčky americký prezident rozhodně nehodlá křísit válku z popela. „Ani moc nemůže. Místní opozice je nyní rozprášená, neexistující. A odstavení Asada od moci je dnes potenciálně mnohem obtížnější úkol, než dříve,“ tvrdí.

A new #Chemical massacre in #Syria was committed, this time in #Douma_city, 75 civilians were suffocated till death & 1000 suffocation cases, by a barrel was dropped by #Assad helicopters around 9:00pm contains the toxic #Sarin gas, some activists reached bodies in some basements pic.twitter.com/DQ3KzEmlAM — Firas Abdullah (@firasabdullah_) April 7, 2018

Na druhé straně, Trump mohl mít pro stažení ze země i jiné motivy, než jen aplikaci doktríny America First. „Já jsem ten plánovaný návrat vojáků vnímal tak, že šlo o zatím neznámou dohodu Trumpa s nějakou třetí stranou,“ uvažuje bezpečnostní expert Lukáš Visingr. „Že šlo o klasické quid pro quo. Trump je pragmatik, ne ideolog. A pokud se ze Sýrie stáhne, tak to může být kvůli tomu, že mu někdo udělá ústupek v jiné oblasti.“

Podle dostupných informací zaútočily v sobotu ráno vojska Bašára Asada na město Dúmá ve Východní Ghútě na předměstí Damašku. Právě odtud v posledních týdnech probíhá přesun povstalců do severních oblastí poté, co byla Východní Ghúta několik let v obklíčení.

V noci na pondělí pak v odvetě zaútočily podle všeho izraelské stíhačky F-15 na syrskou základnu v provincii Homs. Izrael útok, který Syřané původně přisuzovali Spojeným státům, prozatím nekomentoval.