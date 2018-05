Trump si usmyslel stěhování ambasády do Jeruzaléma, u jejího otevření ale nebude

Americkou vládu budou při této příležitosti oficiálně zastupovat první náměstek amerického ministra zahraničí John Sullivan a ministr financí Steven Mnuchin. Kushner je v delegaci jako poradce pro Blízký východ.

JUST RELEASED: Presidential Delegation for the opening of the United States Embassy in Jerusalem, Israel to include Deputy Sec. of State Sullivan, Sec. of the Treasury Mnuchin, Ivanka Trump, Jared Kushner, and more.